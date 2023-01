Danilo Carrera afirmó que se va de México y lo señalaron de prepotente y hasta mal actor

Danilo Carrera habló sobre su futuro en México y confirmó que se irá pronto, ya que “ya hizo todo” lo que tenía que hacer en el país. El actor de origen ecuatoriano ha trabajado por 7 años en Televisa y se mudará a Miami, Estados Unidos.

Actualmente tiene 33 años y considera que ya adquirió la experiencia suficiente con papeles protagónicos y antagónicos.

“Me mudo a Miami, me voy de México después de siete años y es un proceso. Ya he hecho todo en Televisa, ya he hecho todo en México, qué más puedo hacer. Ya he antagonizado, ya he protagonizado…”, expresó al programa de espectáculos Despierta América.

Eso sí, también dio a entender que su salida habría sido antes de no ser porque el productor Juan Osorio lo llamó para una telenovela que se estrenará pronto por el canal Las Estrellas.

“Por ahora, la verdad es que si no hubiera salido este proyecto con Juan Osorio, con Angelique Boyer, no estaría trabajando, me hubiera ido ya y porque salió esto, hay cosas a las que no les puedo decir que no, es un reto. Si esta fuera mi última novela me retiraría muy feliz, muy contento…”, dijo sonriente.

Las declaraciones de Carrera dividieron opiniones en redes sociales ya que aunque algunos mostraron su apoyo, otros lo señalaron de “prepotente” y hasta “mal actor”.

“Es lo mejor, que se vaya, aquí hay buenos actores”. “Que haga lo que quiera hacer, aquí tenemos buenos actores, siempre dice lo mismo”. “Adelante es mejor que se vaya”. “Este tipo es un prepotente arrogante, que se vaya si no le parece”. “México le ha dado trabajo y sin tener talento, debería agradecer”. “¡El gran actor IGNACIO LOPEZ TARSO ruega por un papel porque a pesar de ser un sr. de la 3ra edad ama la actuación! ¡es su pasión! ¿y este Sr. ya se aburrió?... creo su camino es por otro lado, pero actuar no es su fuerte definitivamente”. “El que mucho se despide, no se va, en 3 meses va a regresar como clásico de varios rogando y pidiendo trabajo porque no le fue bien tampoco a donde se fue, puro inestable”, se lee.

Danilo Carrera ha hecho polémicas declaraciones que han dividido opiniones

Hace unos meses, Danilo estuvo en medio de la polémica tras hablar de su supuesta nueva novia. Y es que poco después de que su ex Michelle Renauld hiciera pública su relación con Matías Novoa, Carrera sorprendió con la noticia de que una mujer “que no es del medio” había conquistado su corazón. Lo que hizo enfurecer al público fue que mencionó que ella tiene “otros valores”.

“Es una persona con valores totalmente diferentes, se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas, no es mexicana”, reveló el protagonista de Vencer la Ausencia a Hoy.

Para algunos esto se trató de una indirecta a Michelle Renaud por lo que salieron en su defensa, incluyendo Galilea Montijo. “Lo que dijo ahorita Danilo Carrera nos sacó de onda a las mujeres que nos dedicamos al medio artístico”, expresó la conductora.

“Me suena a despecho, le sigue sangrando la herida”. “Se pasó, pero está ardido. Pensó que Michell lo iba a llorar siempre, pues no y ahora anda con alguien mejor”. “¿Pues qué quiso decir? ya se le olvidó que Michelle fue quien lo ayudó a darse a conocer en México cuando recién llegó”, señalaron fans.