“No nos falles con Feid, ministra del perreo”: A Diana Carolina le piden que transmita el concierto de Ferxxo en Quito ¿Qué dijo?

A la “ministra del perreo” del Ecuador, Diana Carolina Paredes, le han pedido en sus redes sociales que transmita el concierto de Ferxxo o Feid para Quito y Guayaquil. Está pautado para el 31 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui y el 1 de abril en el Coliseo Voltaire respectivamente.

[ ¡Pilas! Ferxxo te dice cómo debes vestirte para su concierto en Quito y Guayaquil ¿Cuánto cuestan las entradas para Feid? ]

La joven, que se hizo famosa por hacer una transmisión en vivo ininterrumpida del concierto de Bad Bunny, ha publicado varios videos en TikTok que dan pistas claras que no faltará al show del colombiano en la capital.

[ ¡A ahorrar! El precio de las entradas de Ferxxo, Feid, para sus shows en Quito y Guayaquil ]

¿A qué localidad va Diana?

A través de un en vivo en su TikTok, en el que preparaba una receta, le preguntaron si va a transmitir. Dijo que primero tiene que conseguir una entrada “para poder ayudar a la comunidad”.

Después fue consultada a qué localidad va, lo que respondió: Butaca, que tiene un costo de USD 105.

Antes no había confirmado

Cuando salió el anuncio de la venta de entradas, Diana Carolina no faltó en decir los puntos de venta. Pero en los comentarios no faltaron sus fieles que le pidieron que no les falle ese día.

Captura de pantalla (TikTok)

En su mente, según ella, ya está en el concierto de Ferxxo pero físicamente está en su cuarto.

Después se sumó a un trend con una de las canciones del colombiano. También le pidieron que transmita y que todos estarán muy al pendiente de sus redes.

Aún no confirma

Diana Carolina aún no confirma si va o no a transmitir el concierto de Ferxxo. Sin embargo, respondió un comentario que dejó pensando a sus seguidores. Una usuaria le dijo: “Alista ese live”. Pero su feedback no fue muy alentador.

“Yes pero mejor es vivir la experiencia bebé”. — Diana Carolina

Esto no significa una negación ni menos una afirmación. Solo habrá que esperar si ese día del concierto, Paredes se activa con ese en vivo desde sus redes para los usuarios que no alcancen a comprar entradas. Pues aunque la venta es desde este 10 de enero, desde un día antes los fanáticos ya hacen largas filas (al menos en Quito) para adquirir los boletos.

Largas filas

Desde horas de la tarde de este lunes, decenas de fanáticos de Feid, se concentraron en los exteriores del Mall El Jardín donde confirmaron que pasarán la noche pernoctando para poder conseguir una entrada para el show del cantante colombiano.

#Quito: Decenas de fanáticos ya se encuentran haciendo fila para comprar entradas para el concierto de Feid. La venta arranca el 10 de enero a las 10:00 en Ticketshow. pic.twitter.com/0qcfQI40h9 — Metro Ecuador (@MetroEcuador) January 10, 2023

El inicio de la venta de entradas arranca a las 10:00 en Ticket Show del Mall el Jarin, Riocentro Granados, y Paseo San Francisco.