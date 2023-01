Exintegrante de ‘Tierra Canela’ denuncia que teme por su vida: Estas serían sus razones

Elena Viteri mostró un rostro nunca antes visto por sus seguidores en sus redes sociales, la locutora dejó de lado las cámaras y la extroversión que la caracteriza en los escenarios para hacer una importante denuncia.

‘La Prima’ como también es conocida en los medios, denunció que se encuentra temiendo por su vida, y que de llegar a sucederle algo, deposita toda la responsabilidad en su expareja, “Santiago Javier Cuello Castro”. Viteri realizó un video entre lágrimas, en el que explicó lo que asegura ha tenido que vivir y soportar desde hace mucho tiempo.

“Este video no es como el que siempre hago, me tomo el atrevimiento de hacerlo porque temo por mi vida, por la seguridad de mi familia, la seguridad de mis hijos, quiero dejar como prueba, como constancia de si algo me llega a pasar, le echo toda la culpa, al señor policía, Santiago Cuello Castro, Santiago Javier Cuello Castro, quien todavía lamentablemente es mi esposo, con quien ya llevo años separada, pero quien me ha traído demasiados problemas, demasiados inconvenientes, los mismos que me han llevado a hacer algunas denuncias, medidas de protección que me han dado, las que él ha pasado por encima importándole nada”, aseguró la presentadora.

‘La Prima’ detalló que actualmente cuenta con nuevas medidas de protección, sin embargo, hizo énfasis que las mismas no han servido para detener a su ex pareja; “él a pesar de eso (...) sigue merodeando mi casa, rondándome, él con otras personas acompañadas, vigilando mi casa, mi domicilio, quitándome la paz, he llamado al 911 y todo, pidiendo ayuda, pero igual quiero dejar este video como constancia, que si algo me llega a pasar, le echo la culpa a él (...) esperando que en esta ocasión se haga algo y no se le siga solapando porque es un miembro policial, estoy ya harta de que se pase todo lo que él haga y lo que él ha hecho todo este tiempo”.