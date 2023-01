MasterChef Ecuador: Una cucharada de humildad para Alexandra, Sonnia se salvó pese a su lesión y Alexander abandona las cocinas

Un capítulo de MasterChef Ecuador de mucha tensión. Alexandra recibió una cucharada de humildad, al estar a solo segundos de estar eliminada y además fue comparada con el cocinero que fue eliminado: Alexander. La historia para Sonnia fue diferente; que pese a estar lesionada se salvó.

Los sabores y sobre todo el emplatado de Alexander no le ayudaron en lo absoluto. Un chico optimista, que era parte de ‘The Avengers’ en el reality. ‘El Lojanito MC’ fue su muestra pero la proteína estaba seca, el arroz no estaba bueno y la presentación no fue la mejor. De línea salió de la competencia.

Alexander no logró soprender en lo absoluto a los jueces esta noche. ¿Será que corre peligro de eliminación? #MasterChefEcuador pic.twitter.com/t3ADebi86F — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 6, 2023

La invencible Sonnia

Sonnia demostró que no hay obstáculos para seguir en la competencia. Aunque sufrió esta semana una lesión en su pie derecho, porque estaba aprendiendo pasos de baile, presentó un plato con excelentes sabores pero que el emplatado no la ayudó. Una oportunidad más para ella.

#MasterChefEcuador Este plato no tiene buena pinta pero su sabor es bueno. Definitivamente es rraro pero rrico. pic.twitter.com/GAtlHb7Nl8 — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 6, 2023

Humildad, Alexandra

Alexandra, por primera vez, estuvo en un reto de eliminación. Estaba bajoneada y no dio lo mejor de sí. Es una buena cocinera, tiene técnica y sabe mucho. Pero su actitud ha hecho que se gane el rechazo en redes y de algunos de sus compañeros. Es tan competitiva y hasta aseguran que tiene un ego muy elevado. Ha hecho comentarios fuertes sobre los demás que ha provocado críticas en Twitter.

La “patada en el estómago” para ella fue que la compararan con Alexander (eliminado) que no siempre destacó en las cocinas. Eso para ella es un insulto ya que no le agrada que hagan eso. Esperamos que con ello, baje un poco más la cabeza y acepte que es humana.

Su plato no tuvo buenos sabores. Solo la carne. Ni las salsas y menos el emplatado. Disgustó a Jorge Rausch. “No tiene sentido su plato”.

Alexandra está pasando por un mal momento, su plato no fue una buena idea para los jueces de #MasterChefEcuador. pic.twitter.com/jhrUTVjuUz — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 6, 2023

Muchos celebraron que Alexandra por poco se va, pero los “fiu fiu” estuvieron casi al borde de las lágrimas.