Daddy Yankee y los cantantes que le han dado lecciones de humildad a Bad Bunny

Luego de que Benito Antonio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, tuviera un 2022 avasallante al posicionarse en los primeros puestos musicales y hasta en la industria cinematográfica, ha sido el primer famoso cancelado en 2023.

El llamado conejo malo ha enfrentado una ola de críticas luego de que le lanzara el teléfono al mar a una fanática que intentaba tomarse una selfie mientras caminaba por las calles de República Dominicana.

El acercamiento de la chica fue considerado por el cantante como un irrespeto por lo que justificó su reacción y aseguró que lo volverá a hacer a quien le coloque un teléfono en su rostro para una fotografía.

Daddy Yankee y los cantantes que le dejan una lección a Bad Bunny

Ante la postura del reguetonero distintos colegas han emitido sus opiniones al respecto rechazando lo ocurrido, aunque otros han decidido darle una lección de humildad a través de sus gestos.

Daddy Yankee

A considerado rey de reguetón no ha necesitado decir ni una sola palabra para mostrar que es un artista entregado a su público. Luego del incidente de Bad Bunny se hizo viral un vídeo en donde se puede ver como una pareja le pide una selfie a lo que él responde muy amable, inclusa toma el celular para tomarla él mismo.

La pasión con la que hagas las cosas, te va a diferenciar de los demás. Daddy Yankee siempre ha tenido paciencia con la fama, que diferencia a diferencia de muchos 🐰🐰🐰!👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/StEOI5ISgP — Prensa Xtrema RD (@PrensaXtremard) January 4, 2023

Los internautas no tardaron en comparar su gesto tildándolo como un verdadero artista.

Zion

Otro que decidió marcar al diferencia ha sido Zion quien salió a las calles de Cartagena para disfrutar los paisajes y compartir con sus seguidores.

El cantante se tomó algunas postales con los fans que lo reconocieron y le pidieron un segundo de su tiempo.

Jorge Celedón

Aunque el cantante colombiano decidió no opinar sobre el gesto de su colega, le tendió la mano a la chica afectada al tratar de ubicarla a través de las redes sociales para regalarle un celular.

Ayúdenme a encontrar a la chica que #Badbunny le botó el celular al agua, le quiero regalar uno nuevo...📱 — JORGE CELEDON (@Jorgitoceledon) January 4, 2023

“Ayúdenme a encontrar a la chica que Bad Bunny le botó el celular al agua, le quiero regalar uno nuevo”; escribió.

Farruko

El puertorriqueño si decidió ir directo al grano y rechazar por completo la postura al asegurar que la fama puede causar graves problemas en una persona.

Farruko opinó a través de sus redes sociales. Foto: Instagram

“Ahora que toy de afuerita veo a la fama haciendo de las suyas con los panas míos. Dios los cuide mano en mis oraciones los pondre a unos aborrecios, otros haciendo lo que sea por no dejarla caer, está cabr%$ mano, no nos damos cuenta donde estamos metidos hasta que lo ves de afuera. El que no te bien ‘agarrao’ emocional y espiritualmente la sobre aceptación (fama) tuesta shifla y jode a los artistas. Son seres humanos también y los artistas caemos en ese juego creyendo que esa aceptación es real y pa’ siempre. Por eso muchos terminan en ‘depre’ o quitándose la vida cuando el púbico dice fo”, enfatizó.