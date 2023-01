Rebecca Jones se despide de ‘Cabo’ y muestra su fortaleza pese a la batalla que enfrenta

El 2022 fue un año de altibajos para Rebecca Jones ya que hacia finales presentó una complicación por una neumonía que la llevó al hospital, donde pasó varios días intubada.

Aunque tuvo mejoras, siguió siendo un tema delicado por lo que tomó la decisión de dejar las grabaciones de la telenovela ‘Cabo’ que actualmente se transmite por el Canal de las Estrellas.

“Llegué en ambulancia al (hospital) ABC el primero de noviembre en la mañana y la verdad es que no supe nada hasta siete días después. (...) Me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron; antes, si hubiera escuchado la palabra ‘intubación’, no sé si hubiera aceptado, pero como estaba más allá que pa acá, acepté. Gracias a la intubación me salvaron”, dijo en una entrevista con Ventaneando unas semanas después.

En ese entonces se anunció que Azela Robinson sustituiría a la actriz en el papel de “Lucía de Noriega”.

La verdad detrás de la renuncia de Rebecca Jones

Tras varias semanas de especulaciones, finalmente Jones publicó un mensaje en sus redes sociales con el que dio la bienvenida al 2023 y agradeció a la vida, así como a su personaje en ‘Cabo’.

“GRACIAS A LA VIDA POR UN NUEVO AÑO LLENO DE ESPERANZA Y SALUD!!!! 2022 fue un año por demás difícil para mi y para muchos más, pero lleno de enseñanza y cambios. De las cosas más hermosas fue haberme dado cuenta del gran amor que tengo a mi alrededor, y no hay regalo más grande que ese. GRACIAS a todos ustedes que no pararon de tenerme en sus oraciones y en su apoyo incondicional. Adiós a Lucía, un personaje que me dió tanto y me permitió crecer como actriz. Deseo para todos que este #2023 venga cargado de salud, amor, esperanza y bendiciones!!! Les amo con todo mi corazón”, se lee.

La despedida de Jones coincidió con los primeros capítulos de Robinson como ‘Lucía’, quien ha sorprendido por su gran parecido físico, además de poseer un talento histriónico admirable.

Aunque la intención de la actriz era seguir trabajando, prefirió acatar las instrucciones de los médicos sobre necesitar descansar para no seguir debilitándose.

El productor Alberto Castro lamentó profundamente su salida, aseverando la importancia de Jones y su personaje en la telenovela. “La historia requiere a ‘Lucía’ presente, a esta madre que que está peleando en este confrontamiento de hermanos, Fue una decisión difícil, para mí fue encantador trabajar con ella, es la primera vez que trabajo con ella, encontrar una actriz con la calidad que ella tiene fue maravilloso, pero la producción más importante es la vida de uno”.

En junio de 2022, circuló la noticia de que Jones tenía cáncer de ovario de nueva cuenta, algo que demintió. “Es absolutamente falsa la nota… Hay muchas cosas erróneas… son datos completamente falsos, ovarios si tengo muchos pero ya no están, ese tipo de datos perfectamente están mal es una nota muy mala leche”, apuntó la actriz.