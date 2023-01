¿A la cárcel por lanzar un teléfono? Bad Bunny podría ser demandado por violencia de género

Félix Portes, un reconocido abogado de República Dominicana, aseguró en una entrevista a Telemundo que Bad bunny podría enfrentar problemas legales por haber arrojado el teléfono de una de sus fanáticas.

De acuerdo a lo que dijo el profesional del derecho, el proceso al que se enfrentaría el cantante de reguetón tiene dos vertientes “La primera es civil y la otra penal. En lo civil, es que obviamente cada persona que causa un daño, tiene la obligación de repararlo, es decir, si el celular de ella resultó destruido, él tiene que necesariamente reponer ese celular”.

En el proceso penal, según el jurista, se puede evaluar la violencia y situación psíquica que pudo haber padecido la joven a quien el ‘conejo malo’ le arrebató el celular de sus manos para luego lanzarlo.

“Si un psicólogo forense evalúa a esta dama y determina que sufrió una violencia psicológica, mental, entonces, podría esto enmarcarse en violencia de género, entonces si ella decide perseguir la acción penal y resulta que con las acciones ella resultó afectada psicológicamente, él podría ser perseguido con el acto tipificado como violencia de género”, señaló el abogado en el programa ‘La Mesa Caliente’.

Durante el programa, una de las presentadoras le preguntó a Portes si el cantante no podría llegar a sustentar que arrojó el celular de su seguidora en defensa de su espacio personal, como él mismo lo expuso en su cuenta en Twitter.

Ante esto, el abogado dijo que “el derecho de él termina cuando comienza el derecho de ella, es decir, una acción mala, no puede ser justificada con otra. En un momento pudo ser que él tenía la razón, pero al arrebatarle el teléfono pierde la razón. La seguridad de él debió hacer un círculo para que no se le acercara ningún fanático. Ella no era ningún tipo de riesgo”.