Aracely Arámbula no quiere estar sola pero sus hijos la condicionan: Son como Luis Miguel posesivos

Aracely Arámbula se marcó su vida para siempre cuando fue la esposa y ahora la madre de los hijos del Sol de México, Luis Miguel.

Tuvo un matrimonio muy bonito, según ha contado en reiteradas entrevistas, pero los celos y el hecho de que Luis Miguel no aceptara el desarrollo profesional de la actriz fue la brecha que provocó la separación.

Desde entonces, Aracely ha sido madre y padre para sus hijos, Miguel y Daniel, quienes ya entran en la etapa difícil de la adolescencia y a ‘La Chule’ le tocará lidiar con la rebeldía típica de los jóvenes de esa edad (16 y 14 respectivamente).

Valiente con condiciones

Para quien decida cortejar a Arámbula tiene que tener presente que no será nada fácil, pues hay condiciones que la actriz ha puesto de frente y tienen que ver con sus hijos, su carrera profesional y su amor por las mascotas.

Según el portal Terra, trascendió por redes sociales que ‘La Chule’ recibió hace pocos días un ramo de flores como detalle romántico, pero, no se sabe si se trata de un nuevo novio o algo que apenas nace.

El valiente que se atrevió a tanto, debe estar muy claro las condiciones a cumplir y que involucran a los hijos de Luis Miguel. “Fue un detallito que me llegó. Es hermoso tener el amor, es muy bello”, dijo.

Pero aclaró que Miguel y Daniel “son celositos” y le dicen: “‘Mamá si tienes novio, no va a venir aquí a la casa a vivir, ¿verdad?’ Ahora el que quiera tener mi corazón tienen que compartir no solo con mis hijos sino con 7 perritos que están encima de mí todo el día”.

No estoy negada al amor

Aracely Arámbula es una mujer amante de los perros, trabaja muy de cerca con las asociaciones para la defensa de los derechos de los animales y eso es una parte de su vida que cualquiera que venga con intenciones de conquistarla, debe aceptarla, compartir con sus 7 perritos que están con ella siempre.

Pero ninguna de las condiciones implica que la protagonista del remake de La Madrastra, pueda darse la oportunidad de volver a estar en pareja.

“Yo no quiero tampoco estar negada al amor, pues yo lo hablo con mis hijos y les digo el día de mañana ustedes se van a ir a una escuela a estudiar o fuera del país, o van a estar con sus amigos. Y les digo no me quiero quedar aquí solita, aunque no estoy aquí sola estoy acompañada de mis perritos”, enfatizó.