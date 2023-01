La jugosa suma que pidió Poncho Herrera para formar parte de RBD y que indigna a sus fans

Después de 18 años de ausencia a los escenarios y las suplicas de los fans, RBD regresa este 2023 con nueva gira, con Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, siendo Alfonso ‘Poncho’ Herrera, el gran ausente.

Fue la telenovela Rebelde y sus presentaciones con la banda la que llevaron a cada uno de los integrantes a alcanzar la fama en el mundo del espectáculo y cada uno de ellos decidió seguir su camino como artistas, aunque manteniendo su amistad intacta.

Los cantantes se han reunido en varias oportunidades junto a sus familias aunque muchas veces, Poncho ha decidido no asistir.

Poncho Herrera y la fortuna que pidió para unirse a RBD

Aunque en varias oportunidades, el actor ha remarcado que no es la música su fuerte, sino la actuación y que hacerlo lo hacía sentir incómodo, sus fans se han mostrado molestos por el poco respeto que ha manifestado por la agrupación que lo llevó a la fama.

Ahora un nuevo rumor a surgido a su alrededor pues la revista TVNotas compartió recientemente que el histrión sí estaba interesado en entrar a la gira, pues tras la primera reunión sin Dulce María, se estimó que la agrupación logró reunir cerca de 220 millones de pesos mexicanos con el show virtual Ser o Parecer 2020.

“A la primera reunión no fue porque no se encontraba en México, solo estuvieron los otros cinco; pero esa misma tarde le llamaron a Poncho para tratar de convencerlo de hacer el reencuentro; y él les dijo que primero quería escuchar la oferta, pues él sabía que el streaming había sido un éxito cuando se realizó”, indicaron.

A pesar de sus intenciones de volver, puso algunas condiciones sobre su sueldo para regresar unirse al proyecto, pidiendo una cifra de al menos 10 millones de dólares.

“De entrada les dijo: ‘Miren, la verdad es que a mí no me enorgullece haber estado en el grupo, ni me siento digno de haber pertenecido a RBD, si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares’”, revelaron.

Ante la ola de cuestionamientos que ha recibido sobre las razones de su ausencia, Herrera decidió romper el silencio.

“Voy a estar trabajando, amigos. Yo estoy feliz, yo soy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso, y de haber sido... y estoy agradecido y seguiré agradecido simple y sencillamente siento y estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento y creo que una cosa no va peleada con la otra porque, a final de cuentas, mi pasado es quien me hace la persona que soy en este momento”, manifestó.