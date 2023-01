Julieta Venegas: su esposo le compuso una canción y él la dejó por la actriz del videoclick

La cantante mexicana Julieta Venegas decidió contar todo de su vida. La compositora no se guardó nada en la entrevista que le hizo Yordi Rosado y que difundió este lunes 2 de enero a través de su cuenta en Youtube.

Julieta reveló detalles de su vida familiar, su infancia, cómo nació su pasión por la música, así como sus vivencias en el amor. Confesó que su plan de vida era dedicarse a la música clásica, gracias a las clases de piano que desde niña recibió de su maestra Margarita.

Manifestó que su padre obtuvo un piano como parte de pago por un trabajo fotográfico, por lo que a los 8 años inició con sus lecciones junto a sus hermanos, pero ninguno mostró interés por la música, mas su maestra Margarita notó su habilidad y esa pasión que estaba naciendo y le comentó al padre de Venegas que no hacía falta que llevara obligado a sus hijos a las clases. Sin embargo, Julieta sí lo deseaba.

“Gracias a ella me dedico a la música (...) Era una mujer muy muy pequeñita. Mi maestra Margarita por ella fue que me quedé en la música (...) Quería dedicarme a un conservatorio, a la música clásica, pero nunca logré encontrar eso que tenía con ella (Margarita) lo que sentía cuando iba a sus clases... tuve varios maestros más, pero nunca fue igual”, se sinceró la artista musical.

Sin canciones en inglés

Julieta explicó que siempre vivió entre Los Ángeles, Estados Unidos, y Tía Juana, México. En un constante ir y venir, pero durante sus primeros siete años de vida pasó mucho tiempo en tierra azteca, y solo vio programación en inglés.

“Yo aprendí inglés viendo la tele, porque esa mucho más fácil y accesible ver la tele gringa porque era la señal que teníamos cerca. La mexicana había que conseguirla, todo se veía mal. En ese momento también la radio que escuchábamos era la radio gringa. Yo nunca estudié inglés como tal, y soy bilingüe porque vi tele sin parar todo en inglés”, explicó.

Al ser consultada por Yordi sobre por qué no de compone en inglés argumentó: “Yo no sé por qué, hay algo en el inglés. No sé por qué yo me he sentido más cerca emocionalmente del español. El inglés me resulta fácil: lo leo, escucho muchísima música en inglés, pero no sé, por alguna razón, cuando escribo me siento más yo cuando lo hago en español”.

Indicó que durante la cuarentena radical por la pandemia de Covid-19 sí tuvo la oportunidad de componer una canción en anglosajón.

Fracaso en el amor

Julieta se casó en 1998 con el músico chileno Álvaro Henríquez, pero su matrimonio estaba destinado al fracaso y a los dos años lo anularon: “Él vivió siempre en Chile y yo siempre en México. Nos casamos pero cada quien vivió en su país. (...) Nadie se mudó nunca de su país, nunca se resolvió y nos separamos”, señaló.

La cantante de 52 años recordó con humor su fracaso amoroso: “Ahora se me hace chistoso. Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica que se llama No me falles, que es hermosa, y en el videoclick que hizo de esa canción salió una actriz de la que él después se enamoró y me dejó por esa actriz”.

Actualmente la compositora está casada con el argentino Pablo Braun y está radicada en ese país.