Cynthia Rodríguez y Grettell Valdez cayeron rendidas ante Maribel en bikini: juntas brillamos más

Comenzó el 2023 y por supuesto que las estrellas de todos los ámbitos mostraron sus mejores momentos del año pasado y cómo recibieron este nuevo periodo. La mexicana Maribel Guardia se sumó, pero no de la forma tradicional, al lado de un árbol de Navidad, en familia o en una cena.

La actriz lo hizo muy a su estilo: con un diminuto bikini que dejó ver la perfección de su cuerpo a los 63 años. El bañador dejó ver todas sus curvas, que dejaron con la boca abierta a muchos famosos y seguidores.

Entre las celebridades que aplaudieron su peculiar forma de darle la bienvenida al año estuvieron Cynthia Rodríguez y Grettel Valdez, quienes comentaron: “Espectacular!! Feliz Año querida Maribel!” y “Hermosa 🙌🔥😍🙌 feliz año”, escribieron, respectivamente.

“Ella tiene que tener un pacto con él espejo…sí o sí”, “Por un 2023 como Maribel”, “Se puede ser así una mujer ? Así de tonificada? , Dios hazme amar el gym y no el tamal” y “Esta mujer es de otro planeta o que esta super conservada mejor que las de 20′s”, así halagaron a la histrionisa en la caja de comentarios de su post, que ya supera los 200 mil corazoncitos.

La actriz, con más de 41 años de carrera artística, pasó las últimas horas del 2022 al lado de su esposo Marco Chacón, su hijo Julián, su nieto José Julián, su nuera Ime Garza y su sobrina Maribel. Ella ha demostrado que es una mujer muy apegada a su familia.

Disciplina y bienestar

La también presentadora de televisión presume constantemente el resultado de su disciplina en el gimnasio y una vida saludable. A través de un video, comentó que ella trota a diario antes de hacer ejercicios para tonificar su abdomen.

Todo esto lo complementa con una alimentación balanceada, en la que la presencia de carbohidratos es mínima. Sin embargo, para nadie es un secreto que parte del elixir de su juventud está en la punta de un bisturí, con el que ha retocado algunas de las imperfecciones y reajustado el paso de los años.

Según un artículo del Heraldo de México, la actriz se sometió a “una rinoplastia ( restauración de la nariz), una mamoplastia (es el aumento de busto), una mastopexia (levantamiento de senos), ritidoplastía (que elimina el exceso de piel en la cara) y una lipoescultura (es el remodelado de la silueta a través de una significativa extracción de grasa)”.

Operación en enero

A mediados de diciembre de 2022, la estrella de novela informó que para este enero se someterá a una cirugía. Luego de que le detectaron un tumor benigno. No especificó en qué parte del cuerpo se lo detectaron.

“Es una operación que tengo que hacerme. No es delicado, gracias a Dios, porque me hice la biopsia y estaba bien, pero seguro tengo que operarme en enero. Algo ahí, pero no lo voy a decir ahora, luego les cuento”, precisó Guardia.