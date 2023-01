Comiendo tacos, Biby Gaytán y su familia celebraron importante regreso y mostraron humildad

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo recibieron este 2023 más felices que nunca. Y es que tras dos años sin ver a su hija Alejandra, la joven regresó a México para pasar las fiestas de Año Nuevo.

Luego de mucho separados, la familia Capetillo-Gaytán estuvo completa el 28 de diciembre, cuando Ale aterrizó en su patria proveniente desde Madrid, España, en donde radica desde 2021.

A través de sus historias en Instagram, la tercera de los cinco retoños de los famosos contó que sus familiares la recibieron con “matracas” en el aeropuerto de la Ciudad de México y luego comieron tacos.

Hija de Biby Gaytán regresa a México y la familia muestra su humildad al celebrar con tacos

La celeb de 23 años de edad relató que pidió a sus papás hacer su primera parada en una taquería en la capital para disfrutar de la tradicional comida mexicana que llevaba tanto sin probar.

“Lo primero que hice cuando me subí al coche fue decirles ‘Necesito ir por unos tacos. Necesito. Es necesario. Mi sistema me lo está pidiendo”, compartió en una grabación.

Así es que su progenitores, su hermana Paula y sus hermanitos menores, los mellizos Manuel y Diego, fueron todos juntos a comer tacos y celebrar de esta manera su regreso a tierra azteca.

La vlogger reconoció que no come carne en su día a día; no obstante, su anhelo por comerse unos auténticos tacos mexicanos la llevaron a olvidarse de la dieta por esta importante ocasión.

“¡Qué fuerte! No, no, no, no no”, narró Alejandra que fueron las primeras palabras que expresó cuando dio el primer mordisco a su tan extrañado y deseado platillo acompañada por los suyos.

En su perfil en la red social, la joven subió varias postales de lo que fue esta salida familiar en un austero local, demostrando que pese a la fama y el dinero conservan su humildad.

“Primera y más importante parada…” escribió en una foto de la taquería Los Compadres. “Nada iguala los tacos de México”, dijo en otra imagen en donde se la ve contemplando su taco.

Asimismo, en una tercera instantánea, aparece Biby junto a su Manuel y Diego comiendo felices esta comida típica. “Unos buenos tacos”, comentó Ale con un emoji del tradicional plato.