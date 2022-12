La escandalosa vida de Pelé: de un supuesto fraude hasta el romance prohibido con Xuxa

Pelé es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo pero eso no lo libró de ser marcado por los escándalos. Su vida personal fue complicada y es ahora cuando Internet ha revivido las polémicas que lo persiguieron hasta el final.

Su nombre real era Edson Arantes do Nascimento y saltó al estrellato mientras jugaba para la selección brasileña y el Santos. Terminó ganando un récord de tres Copas Mundiales de la FIFA en 1958, 1962 y 1970. Su popularidad se disparó y anotó un récord de 643 goles para su club antes de que Lionel Messi lo superara en 2020.

Una leyenda en el juego, apodado “O Rio o” El Rey” que incluso ayudó a detener un alto el fuego en la Guerra Civil de Nigeria para que ambos bandos pudieran verlo jugar.

Su hija confirmó el fallecimiento en una publicación de Instagram: “Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos por siempre. Que descanses en paz”. En 2021, Pelé estaba en tratamiento por un cáncer de colon y aseguró a sus fanáticos que no se preocuparan por su salud.

“Queridos amigos, ha pasado un tiempo desde que hablamos de esto. Quiero decirles que estoy bien”, escribió en Instagram en noviembre de 2021. Cada día me siento mejor. No creo que ni siquiera la máscara para mi protección pueda ocultar mi felicidad. Muchas gracias a todos los que me enviáis buena energía a diario”.

Los escándalos de Pelé

A lo largo de su carrera tuvo varias aventuras amorosas mientras estaba casado. Se casó tres veces, primero con Rosemeri dos Reis Cholbi a fines de la década de 1960, luego con Assíria Nascimento de 1994 a 2008 y finalmente con Marcia Aoki desde 2016 hasta su muerte.

Su relación con Xuxa en los años 80 fue uno de los momentos más polémicos

En aquel entonces, la joven cantante estaba comenzando con su carrera y Pelé ya era considerado el mejor futbolista de todos los tiempos. Durante mucho tiempo, la única prueba que hubo de la relación, que duró entre 1981 y 1986, fueron todas las fotos propias de la década que se tomaron juntos.

Xuxa tenía 17 años y Pelé 40 cuando comenzaron a salir. “Él ya tenía mucha fama y dinero, y la gente pensaba que yo estaba con él por eso”, dijo Xuxa en una entrevista.

Salieron durante casi siete años, pero la cantante dijo que la relación terminó porque ya no había más amor. Aunque, según los informes, Pelé estaba molesto porque ella trabajaba mucho, Xuxa agregó que no tenía nada que ver con su ruptura.

“Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida”, describió la cantante.

Pelé fue acusado de un importante fraude contra miles de clientes de una empresa comercial

En el 2001 Pelé fue acusado de fraude a través de una empresa ‘Pelé Sports & Marketing’, aunque finalmente fue declarado inocente cuando se probó que había sido uno de sus socios el responsable de dichos delitos.

Aunque el astro también se vio envuelto en una polémica en 1994, cuando este ejercía el control del consorcio O Rei, una sociedad dedicada a la venta de autos a través de la cual miles de personas que querían comprar un automóvil y que depositaron su dinero en el consorcio resultaron defraudadas.

Uno de sus hijos fue acusado de narcotráfico

Edinho, hijo de Pelé fue sentenciado a 33 años de cárcel, acusado por narcotráfico. Su condena fue reducida posteriormente a 12 años, aunque se encuentra en libertad condicional.

Este es el único de los hijos de Pelé que siguió sus pasos en el futbol como exguardameta del Santos.