El cambio de Lucas Bravo en ‘Emily in Paris’ 3 que dividió opiniones: Gabriel “ya no es sexy” Emily in Paris. (L to R) Lily Collins as Emily, Lucas Bravo as Gabriel in episode 309 of Emily in Paris. Cr. Marie Etchegoyen/Netflix © 2022 (MARIE ETCHEGOYEN/NETFLIX)

Luego de meses de espera, la tercera temporada de la serie Emily in Paris aterrizó en Netflix el pasado 21 de diciembre con diez episodios cargados de drama, romance y estilismos très chic.

Encabezada por Lily Collins ahora con un fleco, la nueva entrega de la historia de Emily Cooper atrapó a todos con una emocionante trama que resolvió incógnitas y terminó de forma inesperada.

Sin embargo, hay algo más allende al relato que ha llamado la atención de los fanáticos: los cambios de look que tuvo Lucas Bravo, el actor que encarna a Gabriel en la exitosa producción.

Te puede interesar: Emily in Paris: Nicolas de Leon el nuevo personaje que robará suspiros en la tercera temporada

Gabriel divide con uno de sus cambios de look para Emily in Paris 3

Durante la tercera entrega de Emily in Paris, el histrión francés sorprendió a todos llevando una imagen ligeramente diferente a la que había tenido en las temporadas anteriores del proyecto.

En los primeros episodios, el galán luce un pelo más oscuro que antes y un corte degradado en la parte trasera, pero con fleco en la parte delantera que peinó al costado y sobre su rostro.

Lucas Bravo con su primer look en la tercera temporada de 'Emily in Paris' | Netflix

Más adelante en la serie, el actor de 34 años lució su melena castaña mucha más corta, sin flequillo y despeinada en un look parecido al que ha llevado en partes anteriores y le sienta fenomenal.

Lucas Bravo con su segundo look en la tercera temporada de 'Emily in Paris' | Netflix

Asimismo, en esta entrega, apostó en ocasiones por estilismos más andróginos que no se alejan tanto de su sentido de la moda en los capítulos anteriores, pero que sin duda denotan una metamorfosis.

Pese a tratarse de alteraciones menores a su apariencia, hasta imperceptible para muchos, los fans acérrimos de la creación de Darren Star sí notaron la evolución y no todos estaban contentos.

Y es que, aunque muchos destacaron que Bravo se ve guapo con cualquier estilo de cabello, otros consideraron que el pelo largo de los primeros capítulos no le quedaba bien y ya no era “sexy”.

Lucas Bravo con su primer look en la tercera temporada de 'Emily in Paris' | Netflix

“Voy a ser honesta, soy del equipo de Gabriel, pero no me gusta su nuevo corte de pelo”, comentó una seguidora en Instagram. “¿Qué le hicieron a Gabriel? Él no es el mismo sexy”, agregó otra.

Un tercero apuntó: “En la primera temporada tenía más estilo gentleman”; mientras, un cuarto usuario dijo: “No solo el corte de pelo, sino el color. No me gustó para nada”.

“Adiós, sexy Gabriel”, “No solo el pelo, su guardarropa ahora es un poco afeminado” y “Ya no es sexy” fueron otros comentarios de los fieles admiradores de la serie Emily in Paris.

Sin embargo, no faltaron quienes defendieron al intérprete de las críticas y también quienes aclararon que “recupera” su imagen de siempre más adelante en la tercera temporada.

Lucas Bravo con su segundo look en la tercera temporada de 'Emily in Paris' | Netflix

“Si un tipo dijera esto sobre cualquiera de ustedes, damas, se volverían locas. No está bien avergonzar a alguien por su apariencia... No es genial en absoluto”, sentenció un fanático.

Las razones para los cambios de imagen de Gabriel en esta temporada no están claros y quizás nunca lo estén, pero realmente no cambian los sentimientos de los protagonistas en Emily in Paris 3.

De izquierda a derecha, Lucas Bravo en la primera, segunda y tercera temporada de 'Emily in Paris' | Netflix

La fecha de estreno de la cuarta temporada de la serie de Netflix todavía no ha sido anunciada.