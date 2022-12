Lali Espósito rompe el silencio sobre los videos de acoso en la final del Mundial Qatar

Un video donde se ve a un hincha argentino que se acerca de más a Lali Espósito durante la euforia de la final del Mundial se viralizó y encendió polémica en redes sociales. Cuando la cantante y actriz argentina llegó a su país, la prensa la abordó y uno de los periodistas se refirió a ese episodio, pregunta que sus fans rechazaron y lo tildaron de “pesado”.

En el momento más importante del mundial, un hombre no dudó en acercarse a la actriz argentina Lali Espósito y apoyarse desde atrás por ella. Esta es una realidad que viven cientos, miles, millones de mujeres. Ya sea en el bus, en la cancha, en las calles pic.twitter.com/j6wsFSTjz4 — Liv (@livmediapy) December 19, 2022

Sin embargo, la cantante le repreguntó lo que el periodista pensaba al respecto. “Que no estuvo para nada bueno que alguien se te apoye así”, dijo.

“Mis amigas se suben al bus para ir a trabajar y lamentablemente también les pasa, acá lo que sucede es porque yo soy conocida, llama la atención el hecho”. — Lali Espósito

Hizo un llamado para repudiar todo acoso cuando se lo vea en las calles, en el bus y todos los días, no solo porque es Lali Espósito.

Repudiemos el hecho todos los días, no solo porque es una Lali Espósito en un video viral, repudiemos todos. Si ves una cosa así también quemos a esa persona. Este es un mal que sufrimos las mujeres desde que el mundo es mundo. Lo que está bueno es que hoy ya podemos ponerle cara mediante las redes. — Lali Espósito

Además aclaró que ese episodio es en lo último que piensa en este momento, se enfoca en su carrera y en ese día maraviloso que vivió viendo a su selección levantar la copa después de un infartante partido y cantar el himno de su país frente a todos.

“No digo que esté bien, pero es absolutamente menor del día espectacular que tuve y de lo bonito que viví”, dijo Lali.

una paja q le pregunten, pero su respuesta 🛐“Repudiemos todo lo que vemos todos los días, no sólo lo que le hacen a una Lali Esposito en un video viral” SIEMPRE SIEMPRE con las palabras justas, lamentablemente es una realidad q vivimos todas las mujeres

pic.twitter.com/jTkCjhi60j — Jo✨ (@joxg12) December 21, 2022

Sobre el momento que vivió en el Mundial y entonar las notas de su himno en ese día histórico dijo.

“No sé si se puede describir. Es un poco loco, como una fantasía, bizarro, emocionante. Cuando todo es tan enorme se reduce todo a pensar en tus amigos, tus seres queridos, y te concentrás en eso porque los nervios son muchos. Es un momento increíble que no me lo borra nadie en la p... vida”.

Ángel De Brito, periodista de espectáculos argentino, durante su programa dio a conocer que la cantante le había reenviado un mensaje que recibió del hombre del video y dice:

“Hola Lali, ¿cómo estás? Soy la persona que estaba sentada en la cancha, atrás tuyo, en la final del Mundial. Estuve y estoy viendo los videos que salieron en las redes y en los medios, es totalmente falso lo que se está diciendo, yo estaba con mis amigos viendo los penales abrazado a uno de ellos y perdí el equilibrio, me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos me sostuve un segundo en tu cintura como está claro en el video. Estuve en Qatar desde los primeros partidos y lo único que quería era ver a Argentina campeón. Jamás haría algo como de lo que me están acusando. Nunca tuve este tipo de problemas en mi vida. La estoy pasando muy mal por las cosas que se dicen sobre mí”.