Georgina Rodríguez trabaja con la misma pasión que cuando no conocía a Cristiano: “un año feliz y triste a la vez”

Georgina Rodríguez no niega que es muy feliz al lado del hombre de su vida, Cristiano Ronaldo, y de sus cinco hijos. Tampoco que ser la esposa del astro del futbol impulso su fama, pero que sigue trabajando por sus sueños con la misma pasión que lo hizo cuando era limpiadora, dependienta o modelo.

En una entrevista que le hizo la revista ELLE, Gio, como la llaman de cariño, abrió su corazón.

“Cristiano y yo nos enamoramos a primera vista, cuando le vi por primera vez sentí que el tiempo se paró. Nunca había visto un hombre tan apuesto, tan atento… Es el hombre más guapo que mis ojos han visto”.

No le molesta que se le llame “la cenicienta moderna” que encontró al príncipe que la ayudó a surgir.

“Y sí, soy la novia del mejor futbolista del mundo, pero no hace falta que la gente –y muchas de ellas mujeres–, lo utilice de manera despectiva. Claramente mi relación con él ha permitido que cumpla muchos de mis sueños, pero siempre, tanto antes como después de conocerle, he puesto la misma pasión en todo lo que he hecho… Siendo limpiadora, dependienta o modelo”.

Entre la tristeza y las criticas

Georgina tiene claro que de sus 40 millones de seguidores en Instagram hay un porcentaje que la critica duramente por su imagen, cualquier gesto, un comentario, su outfit y lo asume con la incomodidad que arrastra la fama.

“Muchas veces se lo digo a mis amigos. ‘Qué suerte tenéis, que estáis tranquilos en casa’...”, expresa con resignación la esposa de Ronaldo, quien se mantuvo pegada al celular, pendiente de que su pequeña de 8 meses, Bella Esmeralda, está hospitalizada por padecer una bronquiolitis.

Esa preocupación trae consigo el triste recuerdo de que este año 2022 perdió a uno de sus gemelos, hecho que marcó la vida de ella y de Ronaldo.

El pasado 18 de abril, Georgina y Cristiano subían un post conjunto en Instagram, probablemente, el más difícil de sus vidas, ya que, de su embarazo gemelar sólo sobrevivió la niña.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza”.

La pérdida de esta pareja conmovió a más de 16 millones de personas, de las cuales 600.000 enviaron sus condolencias a través de la red social.

“Este año ha sido el más difícil de mi vida. El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida”, dijo a ELLE.

Inventos de problemas familiares

Otros de los momentos difíciles que le ha tocado sobrellevar este año a la socialité es que le han inventado peleas familiares, entre ellas la de una de sus hermanas que se encuentra supuestamente en una crisis económica y le pide dinero “para no morir de hambre”.

“Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía… Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira. Yo, lo único que quiero es estar con mi niñita en el hospital”, remarcó.

Pese a las adversidades que le ha tocado vivir, nada la detiene y sigue cosechando éxitos por mérito propio. Es incansable, trabajadora y lo hace todo por alcanzar sus sueños.

Por Soy Giorgina solo puedo decir ¡Gracias!

Hace más de un año, la productora Komodo le propuso rodar su reality, Soy Georgina, para Netflix, pero nadie imaginó que sería tan exitosa que en apenas unos días de su estreno, se posicionó en el top 10 mundial de la plataforma y fue una de las series más vistas en más de 50 países.

Georgina tampoco se esperaba este récord y cuando habla de este proyecto en sus redes sociales la palabra que más emplea es ¡Gracias!.

Dejó claro en la entrevista que recurre a la gratitud cada noche e intenta relativizar y estar en paz y armonía porque, dice, “la vida ya te da problemas suficientes y dificultades como para estar luchando con la gente”.

“Sinceramente, nunca imaginé que tendría mi propio reality. Todavía hoy me asombra el revuelo que causó… y no termino de acostumbrarme a las reacciones que provocó en la gente… ¡Yo sigo siendo la misma! La fama me ha privado de la libertad que con el anonimato tenía, pero también me ha dado cosas que nunca hubiera podido conseguir sin ella… Es un sueño hecho realidad”.

Asegura, además, que la fama la ha enseñado “a adaptarme a cada momento y a cada situación y a no olvidar de dónde vengo ni de adónde voy”.

“Cuando no tenía nada sólo me hacía falta el amor de mi familia, y ahora que lo tengo todo valoro aún más ese entorno que siempre me ha cuidado. Gracias a Dios, yo también puedo cuidarlos a ellos. Mi familia y mis amigos son y han sido un gran apoyo en cada etapa de mi vida”.