Tras 6 meses de perder el juicio contra Johnny Depp, Amber Heard volvió a redes con sorpresivo anuncio

Amber Heard estuvo desaparecida de sus redes sociales desde el pasado 1 de junio, cuando perdió el juicio contra su exesposo y también actor, Johnny Depp.

En ese entonces la actriz publicó un comunicado en el que dejaba claro lo decepcionada que estaba por haber perdido el juicio.

Desde ese entonces no volvió a sus redes hasta este 19 de diciembre, cuando regresó con un poderoso mensaje en el que deja claro cómo se siente, tras 6 meses del polémico juicio.

Amber Heard anuncia que llegó a un acuerdo con Johnny Depp por caso de difamación

La actriz anunció que llegó a un acuerdo con Johnny Depp sobre el caso de difamación que ella perdió, pues no está dispuesta a perder más tiempo en otro juicio.

“Después de mucha deliberación, tomé una decisión muy difícil de resolver el caso de difamación presentado en mi contra por mi ex esposo en Virginia. Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y al hacerlo mi vida como la conocía fue destruida”, dijo la actriz, dejando claro que esto no quiere decir que acepte que difamó a Johnny, sino que no quiere seguir batallando.

Además, dijo “la difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión ampliada de las formas en que las mujeres son revictimizadas cuando se presentan. Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar. No he hecho ninguna admisión. Esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a mi voz en el futuro”.

“Tomo esta decisión habiendo perdido la fe en el sistema legal estadounidense, donde mi testimonio sin protección sirvió como entretenimiento y forraje para las redes sociales. Cuando me presenté ante un juez en el Reino Unido, fui reivindicado por un sistema sólido, imparcial y justo, donde me protegieron de tener que dar los peores momentos de mi testimonio frente a los medios de comunicación del mundo, y donde el tribunal determinó que yo fue objeto de violencia doméstica y sexual. En estados unidos, sin embargo, agoté casi todos mis recursos antes y durante un juicio en el que fui sometido a una sala en la que se excluyeron abundantes pruebas directas que corroboraban mi testimonio y en el que la popularidad y el poder importaron más que la razón y debido al proceso”, dijo la actriz.

También destacó que se sintió humillada y expuesta en el juicio en Estados Unidos hace más de 6 meses. “En el ínterin estuve expuesto a un tipo de humillación que simplemente no puedo revivir. Incluso si mi apelación ante los Estados Unidos tiene éxito, el mejor resultado sería un nuevo juicio donde un nuevo jurado tendría que considerar la evidencia nuevamente. simplemente no puedo pasar por eso por tercera vez”.

Esto la llevó a tomar la decisión de llegar a un acuerdo, y pagar lo que debe a su ex y actor Johnny Depp.

“Las mujeres no deberían tener que enfrentarse al abuso o la bancarrota por decir su verdad, pero desafortunadamente no es raro. Al resolver este caso, también elijo la libertad de dedicar mi tiempo al trabajo que me ayudó a sanar después de mi divorcio, un trabajo que existe en ámbitos en los que me siento visto, escuchado y creído, y en los que sé que puedo lograr un cambio. No seré amenazado, desalentado o disuadido por lo que sucedió de decir la verdad. nadie puede ni nadie me quitará eso. mi voz sigue siendo para siempre el activo más valioso que tengo”.