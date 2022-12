¿Atraviesas una ruptura? Estas son 5 series que te ayudarán a creer en el amor otra vez

Luego de una ruptura, en medio del dolor y la decepción, es posible que pienses que el amor no existe y nunca te volverás a enamorar, pero aun cuando no lo parezca, solo se trata de una etapa.

Al comienzo, mientras los sentimientos que tenías por tu ex permanecen vigentes, será difícil pensar nuevamente en encontrar un amor porque primero debes sanar tu corazón y retomar tu vida.

En estos casos, además de un amigo de confianza, ciertas series de televisión pueden brindar el consuelo y la catarsis que necesitas en el proceso de duelo y recordarte que el futuro es brillante.

Las 5 series para ayudarte a volver a creer en el amor

Tales programas narran historias que nos ayudan a recordar que las rupturas son parte de la vida, los sentimientos que dejan no son eternos aunque lo parezca y un nuevo amor puede sorprenderte.

Por esto, a continuación, te presentamos cinco series de televisión que te ayudarán a sanar y a creer en el amor otra vez luego de atravesar el rompimiento de una relación sentimental.

Alta fidelidad (2020)

La serie de Hulu sigue a Rob, la dueña de una tienda de discos, un año después de la peor ruptura de su vida. Incapaz de superarla, decide revisar su pasado amoroso para entender qué está mal.

A lo largo de 10 episodios, Rob descubre que no siempre es la culpable de sus rompimientos, pero tiene un patrón de autosabotaje y miedo al compromiso. A la par, vuelve a encontrar un idilio.

Sin duda, la producción encabezada por Zoë Kravitz no solo te ayudaría a creer en el amor, también a emprender tu propio viaje de reflexión, aunque no es necesario volver a ver a tus ex.

New Girl (2011-2018)

Con siete temporadas, la serie de comedia sigue a Jessica Day, una joven profesora que decide mudarse a un loft con tres extraños luego de descubrir a su novio engañándola en su casa.

Al comienzo, la simpatía de Jess resulta irritante a sus compañeros de cuarto, pero con el tiempo todos la quieren, en especial, Nick, un malhumorado cantinero que también atraviesa una ruptura.

La peculiar protagonista tiene una química innegable con este hombre que te mantendrá pegada a la pantalla en sus más de 100 episodios encabezados por Zooey Deschanel.

This Is Us (2016-2022)

La serie sigue a la familia Pearson y sus historias de amor durante dos generaciones. Al comienzo, conocemos a Rebecca y Jack Pearson cuando se convierten en padres de trillizos en 1979.

Luego, además de la pareja central que puede derretir a cualquiera con su amor, la trama se enfoca en los tres hijos del matrimonio y cómo lidian con las relaciones y las citas a sus 36 años.

Sin lugar a dudas, se trata de un emotivo relato de más de 100 episodios (divididos en seis temporadas) sobre el amor, la vida y la pérdida que te cautivará y devolverá la fe en el romance.

Hart of dixie (2011-2015)

La trama se centra en Zoe Hart, una aspirante a cirujana cardiotorácica que acepta trabajar en una pequeña clínica en un pueblo luego de no obtener la beca que quería y sufrir una ruptura amorosa.

En su nuevo hogar, la protagonista no cree encajar, pero descubre que el misterioso hombre que le ofreció el trabajo era su padre biológico y decide quedarse en el lugar para conocer más sobre él.

Durante cuatro temporadas, se ve a la fría Zoe evolucionar como persona y encontrar el amor en uno de los locales, aunque no pueda hacer nada por su romance puesto que está prohibido.

Jane, the virgin (2014-2019)

Adaptación de la telenovela venezolana Juana, la virgen, la serie estadounidense sigue a Jane Villanueva, una joven latina, trabajadora y religiosa que decide mantenerse virgen hasta casarse.

Su vida es perfecta, comprometida con un detective de la policía de Miami al que ama; no obstante, todo da un vuelco cuando es inseminada accidentalmente en una visita de rutina al ginecólogo.

Por si fuera poco, como en toda buena telenovela, el donante biológico es un hombre casado y propietario del hotel en donde Jane trabaja. La producción cuenta con cinco exitosas entregas.