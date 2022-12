Benjamín, el niño cuencano que se viralizó ya tiene la camiseta de Argentina, había pegado con papel el nombre de Messi

En redes sociales se viralizó la imagen del pequeño Benjamín, un niño cuencano que improvisó una camiseta de Messi pegando con papel el nombre de Lio y el número 10.

Esta historia tuvo un final feliz, pues el pequeño ya luce la camiseta. Un influencer argentino apodado ‘Momo’ empezó la búsqueda del pequeño en redes para hacerle llegar la camiseta de Messi y lo logró.

“Si alguien lo conoce, le compro la camiseta y se la hacemos llegar”, escribió Momo en sus redes sociales.

La pasión y el amor se expresan de muchas maneras. pic.twitter.com/cLaf9Mm0Ho — Momo (@momorelojero) December 14, 2022

Finalmente, Benja ya tiene la camiseta del 10 de Argentina con la esperanza de verlo levantar la Copa del Mundo.

El niño de 10 años quería alentar a Messi con la camiseta original, les pidió a sus papás, pero no tenían el suficiente dinero. Así que decidió hacer una.

Al preguntarle por qué le gusta Messi respondió: “Siempre cuando se cae, se levanta, es sencillo, no es creído. En una escuela de fútbol me dijeron que no podía estar porque era chiquito y me identifico porque también es chiquito”.