A Andrés García se le apaga la vida lentamente: ¿Margarita y su hijo lo traicionan?

La salud del actor dominicano, Andrés García, se apaga lentamente. La cirrosis hepática que padece, aun cuando los médicos tratan de controlar el avance de la enfermedad, es inminente su declive.

En días pasados fue internado de nuevo en el hospital y su esposa Margarita Portillo informó que el intérprete de Pedro Navaja había presentado una intoxicación por cocaína, pero no quiso revelar el nombre de quién se la suministró.

Lo cierto es que el actor está al cuidado de su esposa que algunos cercanos aseguran “lo tiene secuestrado”, pues no le permite visitas.

“El hijastro le da la droga”

La revista Tvnotas contacto a José Fernando Nolasco, quien durante tres años fue el brazo derecho de Margarita y su hijo Andrés López Portillo y reveló que supuestamente el hijastro del actor es quien “le da sustancias ilícitas” y presuntamente hasta “le ha llevado escorts”.

Nolasco aseguró que la droga se la llevaba un dealer a la casa de Acapulco por órdenes de su hijastro.

“Don Andrés ha dicho que se metía droga, pero ya que se la lleve su hijo adoptivo, Andrés López Portillo, pues ¿para qué lo hace?”.

¿Dónde está el dinero de Andrés García?

Hizo acusaciones muy fuertes contra Margarita y su hijo a quienes considera, “persona que no tienen corazón, porque se están beneficiando de la venta de sus propiedades”.

“Parte del dinero que le llegué a mover al hijo de Margarita fue de la venta de una propiedad de don Andrés García, que le dicen ‘el castillo’. Esa propiedad está valuada en 60 millones de pesos, pero Andrés López Portillo la vendió entre 20 y 25 millones de pesos, ¡fue una ganga para la persona que lo compró!”.

El hombre aseguró que a Andrés López Portillo “le dieron de entrada 5 o 6 millones por ‘El Castillo’ y cada mes le daban de uno a 2 millones en efectivo, dinero que yo recogía en Puebla y transportaba en auto a la CDMX”.

La revista Tvnotas recibió las fotos de los cheques que supuestamente recibió Andrés López por la venta de la propiedad.

El actor no recibe un buen trato

De Margarita dijo que no le daba el trato que merece a Don Andrés. “Al señor lo veo muy mal, ya no deja el oxígeno, sé que está senil”.

“Hace sus necesidades y él no puede limpiarse, pero hay veces que lo dejan así, hasta que llega alguien y lo limpia. Yo a diario veo las noticias y creo que en cualquier momento se verá que falleció don Andrés García, pero eso es lo único que están esperando Margarita y su hijo”, relató Nolasco.

Precisó el trabajador que una persona de la casa de Acapulco le comentó que al actor “lo empastillaban por órdenes de la señora Margarita y que cuando lo hacían se ponía mal, pero no me dijeron qué tipo de pastillas eran, no sé si eran para hacer que estuviera mal y poder manipularlo”.

“Después de las pastillas que le suministraban, me decían que se ponía agresivo con los empleados; el señor es de armas tomar y salía con la pistola. Hubo una cosa que me comentó Dionisio (otro de los empleados), que ahora lo mandaron con la señora Margarita”.