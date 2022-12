Piqué y Clara Chía habrían terminado su romance: ¿en quién encontró consuelo el futbolista?

Mucho se rumorea sobre una posible ruptura entre el futbolista, Gerard Piqué y Clara Chía, pues después de captar un desdén que hizo a la joven durante un partido y diferentes teorías que podrían apuntar diversos desacuerdos entre la pareja, al parecer este ‘cuento de hadas’ habría terminado.

¿Será que la pareja está en crisis? Estos últimos días la pareja fue captada, algo desanimada, distante, a diferencia de lo que se había visto, como sus paseos en scooter, cenas donde incluso él cargaba su bolso y otros gestos que Piqué tuvo con Clara Chía mientras su amor seguía ‘viento en popa’

Las razones por las que se habrían separado Clara Chía y Piqué

¿Piqué y Clara Chía afrontan una crisis de pareja?

Aún no se aclara la situación sentimental de la pareja, por lo que puede ser que solo sea una crisis y no una ruptura como tal, aunque uno de los nombres que continúa apareciendo es el de Shakira.

Se dice que el futbolista habría estado buscando una casa en Florida con la finalidad de mantenerse cerca de sus hijos, algo que no le habría gustado a Clara Chía, por lo que esa pudo ser una de las razones por las que la pareja habría tenido algunos desencuentros, debido a que por obvias razones no solo estaría unido a sus hijos, sino que también permanecería ese apego o contacto con la ex pareja de Piqué.

También te podría interesar: Afirman que Clara Chía se burla de Piqué y tendría un perverso plan entre manos

Burlas y acoso de los paparazzi

Clara Chía ha sido blanco de diversas burlas y críticas por parte del público que continúa apoyando en su proceso de separación a Shakira, hablando, sobre el poco cuidado que tiene con su aspecto físico, looks desaliñados y comportamientos que indicarían que ‘la fama se le habría subido’.

No solo el público ha atacado a Clara Chía, se cuenta que los trabajadores de Kosmos también le hicieron comentarios a la joven debido a que tenía cierto favoritismo en la empresa de Gerard Piqué, algo que habría molestado a varios de los miembros que laboran ahí.

Un romance más en la lista de Gerard Piqué

Se han ido destapando más verdades sobre el jugador, entre ellas las más de 50 infidelidades mientras estuvo con Shakira, entre las mujeres que se unieron a la lista fueron Bar Rafaeli, exnovia de Leonardo DiCaprio, y su ex pareja antes de la cantante, Nuria Tomás.

De ser esto cierto, es un hecho que Clara Chía podría vivir la misma suerte, por lo que su romance habría sido algo fugaz y no algo verdaderamente serio o formal.

Por ahora, continúa en intriga si la pareja ha decidido separarse o si esto solo es algo temporal. Si algo es cierto es que esto no se desmienta pronto, ya que se han mostrado muy herméticos a la hora de hablar algo acerca de su relación.

¿En quién encontró consuelo Gerard Piqué?

Cuentan que a diferencia de otras ocasiones, Piqué no encontró el consuelo en una pareja, más bien en tiempo de calidad con sus hijos Sasha y Milán, siendo esa es la razón por la que el futbolista ha estado más unido con ellos, asistiendo a partidos.