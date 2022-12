Shakira, Gerard Piqué y las claves de su separación: Clara Chía que se quede con la “Monotonía”

El anuncio de separación de Shakira y Gerard Piqué tras 12 años de relación, trajo un revuelo en las redes sociales y medios de comunicación del mundo.

Mucho se especuló de la separación, desde la supuesta antipatía de la cantante colombiana, hasta las infidelidades del ex futbolista español.

Pero ante las teorías que se han planteado, no había nada concreto hasta que apareció el nombre de Clara Chía Martí. Allí el tema tomó otro matiz.

La clave no es “monotonía”, sino “infidelidad”

¿Cómo comenzaron las especulaciones? Desde antes de ellos confirmar su separación, rumores de que la pareja estaba atravesando un mal momento se escucharon con fuerza.

Fueron las conductoras españolas durante el videopodcast denominado “Mamarazzis”, Laura Fa y Lorena Vázquez, las primeras en difundir que la relación de Shakira y Piqué había entrado en una grave crisis.

“La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, fue el corto comentario que realizaron. Diversos portales replicaron la noticia y se generó un tsunami para develar más detalles del distanciamiento de ambos.

Pero las conductoras también detallaron que el deportista se encontraba viviendo solo en un departamento de soltero en Barcelona y que habría sido visto en diversos locales nocturnos. “La palabra ‘desatado’ es la que más nos ha llegado”, dijeron, reseñó La República de Perú.

Otra de las teorías que trascendió es que el exfutbolista le era infiel a la interprete de “Te Felicito” y “Monotonía” con “una mujer rubia de unos 20 años, que trabaja como azafata de eventos”, según la revista Cuore.

Shakira no hizo caso a “las advertencias”

Cuando Shakira estrena “Te felicito”, tema que canta junto con Rauw Alejandro, ya se encontraba viviendo una crisis en su matrimonio.

La letra de la canción causó revuelo, pues la producción musical habla sobre una traición que acaba con el amor de la cantante. “Me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso”, dice una de las estrofas.

Esta expareja hizo todo lo posible por aplacar los rumores y solicitar respeto a la tranquilidad de la familia, anunciando su separación en un escueto comunicado que publicó la agencia española EFE.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se lee en el mensaje.

No es uno, sino tres años con Clara Chía

Pero en los últimos meses se destapa la olla más grande, aseguran expertos que Clara Chía Martí es la verdadera causante de la separación de Shakira y Piqué.

Aunque han surgido varias teorías sobre cómo Piqué conoció a Chía, desde aquellos que afirman fue en un bar que frecuentaba el ex futbolista, hasta quiénes aseguran que se vieron por primera vez en una fiesta de Kosmos; fue el programa “Ya es mediodía” de Telecinco, quien reveló la historia de esta nueva pareja.

Según el programa, reseñado por el portal Terra, el ex futbolista conoció a la joven hace tres años, y no desde hace un año como se dice. Incluso aseguran que ambos se mantenían en contacto a espaldas de Shakira para no levantar sospechas de infidelidad.

La fuente que habló al programa, precisó que Chía inició su relación con el ex futbolista en el 2019 durante la Copa Davis cuando era el promotor de dicho evento.

En esa oportunidad, Shakira no pudo asistir por lo que el ex futbolista tuvo que ir solo y se lució muy bien acompañado por Clara Chía.

Detalla un allegado al ex futbolista que después de la Copa, Clara y Gerard pasaron la noche en un hotel de Madrid.

Lo cierto es que Shakira es la única que sabe muy bien las razones de separarse del padre de Milán y Sasha y en la letra de Monotonía le deja muy claro a su ex y a Clara Chía, “Bebé yo te quiero, pero me quiero más a mí”.