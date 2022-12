Le salen defensores a Clara Chía: Si Piqué está con ella es porque la quiere con su “defecto”

La nueva novia de Gerard Piqué ha sido el blanco de duras críticas desde que el astro del fútbol decidió ponerle fin a casi 12 años de relación con la cantante Shakira, y desmembrar su familia, pues sus hijos ahora se vivirán en Estados Unidos, tras llegar a un acuerdo de separación.

El empresario, de 33 años, no cerró bien la puerta de su casa cuando ya salía con su amor Clara Chía Martín, una joven de 23 años, que tiene gran parecido a su ex, pero que le llena los vacíos que la colombiana no pudo.

Por supuesto, el ataque hacia la pareja del deportista ha sido descomunal e, incluso, despertando lo peor de las personas en las diferentes redes sociales. Le pusieron miles de calificativos por su apariencia, su físico y desenvolvimiento al ser comparada con la intérprete de “Ojos así”.

Recientemente se difundió que ella sufre de ambliopía, mejor conocido como ojo perezoso, pues los usuarios en las redes sociales acotaron que es la razón por la que la estudiante de relaciones públicas siempre usa lentes de sol y camina cabizbaja.

Si realmente se trata de una trastorno ocular, pues esto no detuvo a los haters, quienes se burlaron incesante de su presunto problema de salud visual. Pero, no solo Shakira tiene una ejército de defensores, pues Clara Chía también tiene quien la defienda y no se trata de Piqué.

Para empezar hubieran puesto una foto de la verdadera #clarachia o temen que les arruine la publicación.

Tiene ojo vago pic.twitter.com/Gne7H3fDYP — la rosa de sharón 🌺 (@sharon_068) November 30, 2022

Muchos internautas salieron para respaldarla ante el aluvión de burlas, y escribieron en las diferentes cajas de comentarios de las redes sociales: “Si ese tipo está con ella, habiendo tantas mujeres espectaculares y hermosas, es porque ve en ella muchas cosas más importantes que solamente su físico y sea lo que sea, es bonita la muchacha”, “No se ve que esté bizca. Pique así la quiere con sus defectos”, “Si tiene un ojo desviado él puede arreglárselo con dinero, el problema será cuando mire bien se dará cuenta lo viejo que está Pique”.

Ahora los rumores es que ambos también están enfrentando una crisis amorosa, luego de que se viralizara un video en el que se observa a la pareja besándose, pero presuntamente él limpiando el gesto de amor de Clara. Sin embargo, se trata de un ángulo que se presta para esa interpretación.

Por ahora, a los españoles se les ve muy románticos y tranquilos, pese a las críticas, el acoso y los señalamientos.

La semana pasada Piqué y Shakira firmaron ante el el acuerdo de separación en el que el futbolista dio el consentimiento para que los dos hijos que tuvo con la estrella barranquillera: Milan y Sasha pueden irse a vivir con su madre a Miami, en Estados Unidos. También se conoció que él podrá visitarlos por 10 días y pasar el 66% de sus vacaciones escolar con sus pequeños.