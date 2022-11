JLo posa con sus guapas hermanas y lucen mejor que las Kardashian: “la belleza es de familia”

Jennifer Lopez tiene dos hermanas que pocos conocen: Lynda y Leslie, las cuales llevan una vida más tranquila alejadas del ojo público.

Por eso, cuando reaparecen, se roban todo el protagonismo con su parecido a la diva del Bronx, ya que heredaron la misma belleza y carisma frente a la cámara.

Así quedó comprobado en una reciente actualización de la famosa en sus redes sociales, quien quiso romper el silencio en su perfil de Instagram y compartió parte de los lindos momentos que vivieron como familia en Acción de Gracias.

Entre ellos, la reunión de las hermanas que no perdieron tiempo para posar juntas y derrochar físico ante los millones de fans de la intérprete de On the floor.

Asimismo, la propia Lynda Lopez, la cual es la menor de todas, también compartió otra postal en la que escribió: “Instagram vs. Reality - Edición Acción de Gracias 2022″, dejando ver su lado más natural y cómplice.

De inmediato, los fans de JLo elogiaron a la artista y a sus hermanas y también les pidieron que dejaran ver de forma más frecuente esas intimidades de su vida familiar, las cuales no son tan comunes.

“Amo esto”, “Deberían hacer su propio reality show al estilo de las Kardashian”, “Todas son muy hermosas”, “Me encanta cuando se juntan, brillan”, “Se nota que son mejores amigas, desbordan complicidad”, “Igual de bellas que Jennifer”; fueron parte de los comentarios de los fans.

Leslie es la mayor de las tres hermanas, y su diferencia con Jennifer es de dos años. Tiene dos hijos, Nick y Brendan Scoll. Vive en Westchester, Nueva York y se dedica a ser maestra y cantante de ópera.

La hermana menor de JLo, por otra parte, es una destacada periodista, editora y narradora. En el año 2001 ganó un premio Emmy por su trabajo periodístico.