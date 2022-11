Jennifer Lopez y otras famosas que aparentan no envejecer: tienen el secreto de la eterna juventud

En el mundo del espectáculo, hay muchas celebridades por las que parece que los años no pasan. De hecho, entre ellas, se encuentran algunas que se ven mejor ahora que en sus inicios.

Por supuesto, esto no es de extrañar. Y es que, además de llevar estilos de vida saludables para estar fit, las famosas tienen al alcancen los mejores productos y procedimientos para la belleza.

Gracias estos, no solo lucen espectaculares hasta en su cotidianidad, además retrasan la aparición de los temidos signos del paso del tiempo, tales como las arrugas y la flacidez.

Te puede interesar: Las famosas que serán mamás en 2023: algunas debutarán en la maternidad

5 famosas que parecen incapaces de envejecer

Por esto, a continuación, te presentamos 5 luminarias que aunque llevan años en el mundo del espectáculo, muchos dicen que se ven “igualitas” o hasta más guapas que cuando comenzaron.

Jennifer Lopez

Si hablamos de estrellas que parecen tener el secreto de la eterna juventud, es imposible no mencionar a Jennifer Lopez, quien a sus 53 años luce tan increíble como en su juventud.

La artista dio una de las pruebas más contundentes de esta afirmación en 2019, cuando desfiló para Versace con el icónico vestido verde que había llevado en los Premios Grammy en el año 2000.

Sofía Vergara

La colombiana ama publicar fotos de los comienzos de su trayectoria como modelo en su perfil en Instagram y, cada vez que lo hace, sus fans no tardan en mencionar que ha cambiado muy poco.

“Estás igual de bella”, “Los años no pasan”, “Todavía pareces de 15″, “No puedo creer que esta mujer tenga 50 años” e “Incluso más bonita ahora” son algunos comentarios.

Salma Hayek

A sus 56 años, la estrella mexicana aparenta no tener planes de envejecer pues su rostro y figura esbelta apenas ha cambiado desde que alcanzó la fama en la década de los 90.

Con respecto a su edad, la artista dijo en una entrevista en 2021 que se siente cómoda y orgullosa.”Estoy emocionada por mi edad. No miento sobre ella”.

“Me gustan mis números”, dijo a la presentadora Savannah Guthrie, quien en esa ocasión aseveró que la productora está “envejeciendo a la inversa”.

Halle Berry

La actriz ganadora del Oscar ha demostrado en una ocasión que la edad no es más que un número pues a sus 56 años lucen tan joven como cuando empezó su exitosa carrera artística.

En el caso de la intérprete, el “secreto de la eterna juventud” es el estilo de vida saludable que adoptó cuando estaba en sus veintes a causa de la diabetes que padece.

“Ser diagnosticada con diabetes cuando tenía 19 años, fue un momento increíble que cambió toda mi vida”, dijo Berry a la revista Harper’s Bazaar.

“Cuando me di cuenta de que tenía una enfermedad que realmente podía controlar con mi dieta y ejercicio, y vivir más tiempo y mantenerme más saludable, fue entonces cuando realmente me comprometí a hacer del fitness, el ejercicio y la dieta una parte real de mi vida”, contó.

“El resultado de eso ha sido que me he mantenido en bastante buena forma todos estos años, me siento fuerte y puedo correr detrás de mi hijo pequeño. Tratar de controlar esa enfermedad realmente me ha beneficiado en muchas otras formas”, afirmó.

Avril Lavigne

La princesa del pop punk regresó a la vida pública tras más de diez años de ausencia el año pasado con un video en TikTok en el que hizo alusión a Sk8erBoi, uno de sus primeros éxitos en 2002.

De inmediato, el video desató una avalancha de comentarios asegurando que era una “vampira” y pidiendo a la cantante de 37 años revelar su truco para no envejecer pues está igualita.