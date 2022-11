Yailin y Anuel historia de amor y ¿por qué las redes no quieren a esta pareja?

Los artistas Yailin, la más viral y Anuel AA protagonizaron este lunes 21 de noviembre uno de los momentos más hermosos de sus vidas: anunciaron que serán padres y descubrieron que se trata de una niña. La noticia y el gender reveal la dieron a través de sus redes sociales y fue duramente criticada por muchos internautas.

“Voy a ser papá. ¡Hoy vamos a saber si es niño o niña! Que dios bendiga a todas las familias en el mundo entero. ¡Te amo, Yailin La Más Viral!”. escribió el cantante de música urbana en su cuenta en Instagram como parte del mensaje del video en el que se muestra a la artista con un vestido largo blanco que marca su pancita.

Ninguno de los dos reveló cuánto tiempo tiene de gestación. Este es el primer bebé de la pareja y el tercero de Anuel. La pareja contrajo matrimonio hace seis meses en República Dominicana, en una celebración bastante discreta y privada el 10 de junio de este año y afirmaron en esa oportunidad que lo que más anhelaban era tener bebés.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo 👨‍👩‍👧 no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita”, escribió Yailin junto al video de la revelación del sexo.

¿Por qué los internautas no quieren a la pareja?

Ellos iniciaron su relación pocos meses después de que Anuel terminó con la cantante colombiana Karol G, con quien tuvo casi tres años de romance. La ruptura llegó en marzo del 2021 y al parecer fue en buenos términos. Pese a su separación, se decían en las redes sociales que se amaban.

“Siempre estoy viendo noticias de que estamos, de que no estamos... la realidad es que no estamos juntos, pero yo la amo”, dijo en una oportunidad el reguetonero en un video en vivo en su Instagram. La pareja era muy querida por sus fanáticos, pero la llegada de la dominicana acabó en odio hacia ellos dos.

Él cambió radicalmente desde que inició la relación con la influencer dominicana, quien además insinuó que el boricua le fue infiel a la “Bichota”. “La más viral” se han encargado de lanzar indirectas contra la ex de su pareja, y lo peor es que él se ha sumado.

“Y eso que supuestamente soy yo que el que estoy estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo. Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar… Si la gente supiera”, fue el mensaje que presuntamente iría dirigido para Karol G por parte del cantante.

Los internautas aseguran que no se trata de un amor real lo que une a Yailin con Anuel, y esto cobró más fuerza anoche en el video del gender reveal: “Lo bueno q Karol G se dejó d ese …… solo deja hijos regados por todos lados, veremos cuanto les dura”, “De lo q se salvó Karol G…..Dios sabe lo q hace!!!! La falta de felicidad se nota”, “Como dice Juan Gabriel lo que se ve no se pregunta , amor no hay , pero ni un gramo”, “es deseo lo mejor pero Anuel ahí se ve q no es el queriéndola abrazar y ella alejándose”, son los descargos hacia la pareja.