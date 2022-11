Critican a Sandra Echeverría por su divorcio y comentarios muestran lo peor de la sociedad

Sandra Echeverría reveló que está pasando por uno delos momentos más difíciles de su vida al divorciarse de Leonardo de Lozanne, con quien estuvo casada por ocho años y con quien tuvo a su hijo Andrés de 7 años.

“Ahorita estamos en una separación. Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida, pero mira, yo creo que también finalmente, me importa que él esté bien y me importa yo estar bien y si vamos a estar mejor separados, pues venga”, expresó en el podcast Señoras punk.

La actriz tiene muy claro que debe priorizar su bienestar y el de su hijo, por lo que entendió que debían tomar caminos diferentes.

“Cuando ya no compartes el proyecto de vida, cuando de repente sientes que los caminos están yendo por diferentes lados, entonces en lugar de ser un equipo ya se volvieron dos equipos, ya no hay para qué forzar las cosas. Empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en otras”, expresó en el podcast Señoras punk.

Sandra Echeverría es duramente criticada por su matrimonio

A pesar del dolor de Sandra relatando lo que ha sido su proceso de separación, no faltaron lso comentarios malintencionados en las redes sociales.

La sociedad sigue castigando y culpando a las mujeres de los “fracasos” en la relación, por lo que muchos llegaron a asegurar que no era la mujer indicada para el cantante.

“Obtuvo lo que quiso. Le sacó un hijo. Nada t0nt1t4″, “Se habían tardado ya...ella no era de una pareja a largo tiempo, siempre anduvo del tango al tango con medio Telemundo....Felicidades mi Leo”, “Ella no es mujer para él”, “El proyecto de María Félix los separó muchas horas gravando y no pasar juntos no ayuda a la relación”, comentaron.