Hermana de Georgina Rodríguez quedó en la calle y la ataca por no ayudarla

Georgina Rodríguez ha formado una familia junto a Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores de fútbol más aclamados mundialmente y se ha hecho un espacio en el mundo del espectáculo como modelo de grandes marcas e influencer.

La española goza de una vida llena de lujos y excentricidades por la fortuna que tiene el padre de sus hijos y la que ha ido forjando con su carrera. La pareja vive en una mansión valorada en 20 millones de euros.

Sin embargo, la relación que mantiene con una de sus hermanas no es la mejor y aunque esta le ha pedido en más de una oportunidad que la ayude monetariamente, Georgina ha ignorado su pedido.

Hermana de Georgina Rodríguez y su deplorable situación

Aunque Rodríguez presumió la relación con su hermana Ivana en su serie de Netflix, no mencionó a Patricia, con quien comparte una relación filial, por parte de su padre y quien actualmente vive en una casa ocupada y asegura que a veces el dinero ni siquiera le alcanza para poder comer.

“Yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al fin y al cabo, yo con un trozo de pan puedo comer duro, pero mis hijos, que son sus sobrinos...”, dijo durante entrevista con la revista Socialité.

Patricia volvió a hacer una solicitud de ayuda a la famosa, por el binestar de sus hijos.

“Georgina, necesito ayuda, eres mi hermana. Sé que obligación y responsabilidad no tiene, pero, ya que es solidaria y tan buena con los demás, por lo menos que lo sea con sus sobrinos. Si no quiere conmigo, que sea con sus sobrinos”, señaló.

Esta no es la primera vez que la mujer ha aparecido ante la opinión pública para acusarla de haberse desentendido de ellos. Sin embargo, Georgina ha decidido no pronunciarse al respecto.