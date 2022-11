Exesposa de Chyno Miranda es atacada “por ser feliz” y se ella se defiende con dignidad

La situación del cantante Chyno Miranda está muy complicada. Se dicen muchas cosas sobre su estado de salud, su adicción a las drogas, robo del dinero que le donaron y una madre que solo quiere el bienestar para hijo. Pero quien tampoco se ha salvado de toda esta tragedia como sacada de una serie de Netflix, es la exesposa del artista venezolano, Natasha Araos.

La semana pasada Chyno fue noticia cuando una comisión de justicia de Venezuela lo sacó del centro de rehabilitación Tía Panchita, en Caracas, pues según había recibido denuncias de que estaba en condiciones deplorables y que les negaban la visita a los propios familiares. Una de las que estuvo presente durante su traslado a una clínica privada fue su actual pareja Astrid Falcón, quien supuestamente estuvo detrás de la acción legal.

Por su parte, el centro de ayuda señaló que a Jesús, nombre real del cantante, lo secuestraron. Nadie sabía sobre su paradero. Pero, él mismo apareció en un video difundido por las redes sociales en el que aseguraba que estaba en muy buen estado y agradecía a todos, en especial a su novia.

Este domingo 6 de noviembre, Alcira Pérez, madre del artista, reveló su verdad en el programa del periodista Luis Olavarrieta y denunció Astrid como la persona que, presuntamente, le suministra drogas al artista: “En este momento mi mayor preocupación, es que lo raptaron, me lo secuestraron, que es cuarentena para él, que no le va a hacer bien. Si yo lo dejo con ella (Astrid) se me muere mi hijo”, confesó la progenitora.

Continuó: “Yo decido tomar la decisión: o lo quiero vivo o se me muere, y es por eso que yo lo interné. Y él ve a esa persona, que fue quien causó todo eso, “recreada en la droga”. A él le puede gustar mucho como mujer, tiene una noviecita, pero ve droga en ella porque ella le suministraba a droga a él”.

Lapidada en redes sociales la exesposa de Chyno

El deterioro de Chyno inició en el 202 0tras sufrir de la Covid-19 y permanecer hospitalizado por cuatro semanas. Este mal desencadenó en una encefalitis y una neuropatía periférica, que le diagnosticaron en septiembre de ese mismo año. Quedó completamente inmóvil. Esto lo sumergió en una ansiedad y depresión. Fue dado de alta y tuvo que aprender a hacer todo de nuevo: bañarse, caminar, entre otras actividades cotidianas.

La modelo y madre de su único hijo, Natasha, estuvo presente en todo momento, porque ese fue el compromiso que adquirió cuando dijo: Sí, acepto ser su esposa. Pero lo que nadie sabía era que ella estaba sufriendo, porque justamente en ese momento se enteró de la infidelidad de intérprete de “Niña Bonita”.

Sin embargo, tragó grueso y le dio todo el apoyo, hasta que pudo valerse por él Es por eso que ella decidió ser feliz sin él, meta que la ha logrado, pero ahora es lapidada en las redes sociales porque no le ha tendido la mano al padre de su hijo en los últimos días. Por lo que la influencer no dudó en salirle al paso a los comentarios mal sanos que buscan sentenciarla.

La tildan de insensible por dejar morir en condiciones precarias a Chyno, así como que apele a lo “bonito que vivieron” para rescatarlo. Pero ella respondió con mucha diplomacia y sabiduría: “Nosotros los seres humanos tenemos que reaccionar y tomar consciencia de qué somos y por qué estamos aquí”.

“Esta vida realmente es tan maravillosa cuando logramos entenderla. (…) En verdad el mayor don que tienes para ofrecer es el de TU PROPIA TRANSFORMACIÓN” Deja de perder tanto tiempo… La decisión es de cada uno de nosotros y tenemos que tener claro que todos estamos en un proceso y en un peldaño de evolución distinta. No significa que unos sean mejores que otros, SINO QUE CADA UNO VIBRA EN DIFERENTE FRECUENCIA”, se desahogó la modelo.

En mayo de este año, Natasha también usó las redes para hablar sobre la evolución de Jesús Miranda. Manifestó: “Él físicamente está bien. Él está trabajando ahora y mejorando en otra área de su vida. Yo soy su exesposa, la madre de su hijo, que estuvo ahí en el 2020 que realmente fue el momento más crítico a nivel de salud”.