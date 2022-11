Selena Gomez ‘hizo’ llorar a un reportero en plena entrevista y así lo consoló: video

Selena Gómez, la ex estrella del canal infantil más famoso de todos, Disney; está a punto de estrenar su documental My Mind & Me, que, a decir verdad, es una gran posibilidad que haga llorar muchos. ¿Por qué lo sé?

Fue la reacción de un reportero de ‘The Variety’ la que conmovió hasta a la propia cantante.

El nuevo documental de Selena Gómez explorará el tema de salud mental que adquirido valor los últimos años, sobre todo después del confinamiento por la pandemia debido al COVID-19, hecho que desató una serie de trastornos como depresión, ansiedad y estrés.

¿De qué trata el nuevo documental de Selena Gómez?

My Mind & Me nos adentrará a la mente de Selena Gómez de la mano de su director Alek Keshishian, con quien trabajó anteriormente en su videoclip ‘Can’t Keep My Hands to Myself’.

La cantante no hizo más que desnudarse ante su público sobre todas sus luchas internas, su sufrimiento y lo que para algunos puede parecer sencillo de hacer como levantarse de la cama, para ella quizá fue todo un reto.

Funge como una portavoz de aquellos que viven algo similar, y además para poder tener la certeza de que no están solos y estas luchas siempre pueden tratarse.

Reportero lloró con el documental de Selena Gómez

Este miércoles, medios se dieron cita para la premiere de ‘My Mind & Me’ en el Festival American Film Institute, (AFI), donde Selena Gómez deslumbró con un vestido morado de tela satinada firmado por Rodarte.

Fue entonces, cuando un reportero de ‘The Variety’ mientras la entrevistaba, le comentó con la voz entrecortada a la cantante: “Vi el documental anoche, y me puso muy sentimental, lloré. Te conozco desde hace mucho tiempo y verte atravesar por tanto dolor, lastima”.