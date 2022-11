¿Danna Paola embarazada? Se filtran conversaciones de la cantante con su novio

Luego de que Danna Paola diera a conocer la suspensión de algunos de sus conciertos por atravesar una crisis emocional, ha aparecido una nueva versión sobre la razón por la que se mantiene ausente.

Y es que a través de un programa de YouTube han aparecido algunos presuntos mensajes de la cantante con su actual pareja, Alex Hoyer, donde se revela que está embarazada.

El rumor tomó más fuerza y sentido, luego de que Hoyer revelara hace unos días sus intenciones de casarse con la intérprete a pesar de solo tener un año de novios.

Sin embargo, aclaró que solo se trata de un sueño, pues de momento, ambos se encuentran enfocados en sus carreras artísticas.

Los mensajes de Danna Paola a Alex Hoyer que confirman su embarazo

La conversación fue expuesta en el programa ‘Faranduleando’ y se puede ver que los planes de llegar al altar podrían adelantarse más de lo que planeaban, ante la presión a la que están siendo sometidos.

Según los conductores del programa, la depresión que asegura tener Danna no es la verdadera razón de la cancelación de sus conciertos.

Danna Paola estaría en la dulce espera según presunta conversación con su novio. Foto: Captura

“No mam.., está la gira, ya no puedo mover más fechas”, se lee que escribe la mexicana a lo que supuestamente Alex Hoyer responde: “Ya sé bebé, pero nunca he estado en esta situación, entiéndeme por fa”.

Según continúa la conversación, la también actriz si estaría dispuesta a tener una boda, pero Alex asegura que no es necesario.

“Alex este pe.. es de los dos, no mam.. pend..”, dijo a lo que Hoyer contestó con un “Ok, sí, pero no necesitamos una pin.. boda, diles que no, no mam..”.

El texto se ha vuelto viral en redes sociales, sin embargo, la pareja no ha dado declaraciones al respecto.