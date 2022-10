Hace un par de horas, medios coreanos o k-media reportaron el fallecimiento del actor y cantante surcoreano de 24 años de edad Lee Ji Han tras haber estado envuelto en la tragedia de Itaewon, Seúl la noche del 29 de octubre en medio de las celebraciones de Halloween.

El joven participó durante 2017 en la segunda temporada del reality show ‘Produce 101′ y tan solo dos años después, en 2019, debutó como actor en el drama coreano “Today Was Another Nam Hyun Day” donde tuvo el papel protagonista.

Varios exparticipantes del programa, entre ellos Park Hee Seok, Kim Do Hyun y Cho Jin Hyung, mostraran sus condolencias mediante una publicación en redes sociales.

El actor y cantante coreano Lee Ji Han falleció durante la estampida humana en Itaewon, Seúl. / Foto: Mnet / Produce 101

“Que todas las víctimas que abandonaron este mundo demasiado pronto debido al desastre de Itaewon descansen en paz. No me atrevo a entender los sentimientos de las familias en duelo, pero quiero expresarles mi más sentido pésame”, escribió Kim Do Hyun, exparticipante de ‘Produce 101′ a través de sus historias de Instagram.

Participantes de 'Produce 101' muestran sus condolencias. El actor y cantante coreano Lee Ji Han falleció durante la estampida humana en Itaewon, Seúl. / Foto: Instagram

Por otro lado, su agencia, 935 Entertainment, compartió un comunicado oficial “Es cierto que Lee Ji Han murió durante el accidente de Itaewon el 29 de octubre. Esperábamos que no fuera cierto, pero cuando escuchamos la noticia, nos quedamos muy impactados. Estamos haciendo esto con cuidado ya que su familia está muy apenada. Oramos por los difuntos”, se puede leer en la declaración.

Seúl llora hoy la muerte de más de 154 personas a causa de la avalancha humana que tuvo lugar durante las celebraciones de Halloween, mientras se sigue temiendo por la vida de decenas de heridos que se encuentran en estado grave.

Prácticamente todas las víctimas mortales han sido identificadas, y entre ellas hay una mayoría de mujeres (98), la mayor parte de entre 20 y 30 años, y 26 ciudadanos y ciudadanas con pasaportes extranjeros.

"Centenares de muerto por estampida en Seúl"./ EFE

Se trata de personas de nacionalidad iraní (5), china (4), rusa (4), japonesa (2), estadounidense (2), además de un uzbeko, un esrilanqués, un francés, un australiano, un noruego, un tailandés, un austriaco, un vietnamita y un kazajo.

La Policía surcoreana admitió este lunes que no había previsto que las celebraciones de Halloween de este año en Itaewon, donde cada año acuden decenas de miles de personas a celebrar este festejo de origen anglosajón, pudieran ocasionar una avalancha humana de estas características.