Luis Fonsi y su esposa protagonizan pelea en sus redes y se muestran como una pareja real

Luis Fonsi y su esposa Águeda López suelen mostrarse en sus redes sociales como una pareja perfecta, con sus fotografías y viajes de ensueño junto a sus hijos: Mikaela y Rocco, pero recientemente decidieron dejar a trás esta imagen para mostrar parte de su convivencia.

La pareja que se casó en el 2014 es una de las más admiradas de la farándula, aunque en un principio fue de la más criticada tras la separación del boricua con Adamari Lopez y su pronta relación con la española.

Sin embargo, con el paso de los años han demostrado el amor que se tienen el uno al otro y ahora han apostado por ser más sinceros con sus seguidores en las redes sociales.

Luis Fonsi mostró a su esposa peleando y así reaccionaron los internautas

El intérprete grabó a López en horas de la mañana, durante su más reciente viaje a Europa mientras peleaba por el look que debía usar, el cual no era el que quería, por lo que culpó de la situación a su esposo.

“¡Un día en mi vida! Definitivamente ella no es a morning person. La amo tanto”, escribió de broma Fonsi junto al divertido video.

Según la modelo, Fonsi habría confundido la vestimenta y guardó los jeans que no eran, situación que la hizo molestar, por no hacerle ver “nalgas”.

“Ahora estos jeans no me hacen culo, estos no son los que... ¿Me estás grabando?”, dice mirando seria a cámara y continua con un “No quiero hablar contigo, todo es culpa tuya. Que yo haya traído estos jeans y no los que tenía que traer, es culpa tuya”, expresó.

Aunque ella no estaba muy contenta por lo sucedido le sacó unas cuantas risas a los internautas quienes aplaudieron que se mostraran en redes sociales tal y como y dejaran a un lado la “fachada” de perfección.

“Me encanto como reacciona y siiiiii nos pasa a todas que aveces esos jeans no son los tuyos pues nooooooooooo, NO ES EL LOOK”, “Uds son guapisimos, graciosos y muy humildes. Nunca cambien!”, “Primera vez q los veo sin tanto espejismo y una vida normal! Para mi uds eran vanidosos, sus fotos y videos nunca sacaban uno de su vida normal como cualquier familia”, “Que lindo que muestren su vida diaria”, se lee en la publicación.