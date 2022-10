De una etapa “salvaje” a formar una hermosa familia: la vida de Melissa Joan que pocos conocen

Durante la década de los 90, surgieron muchas estrellas adolescentes que se ganaron al público. No obstante, entre todas estas, ninguna es más querida y recordada que Melissa Joan Hart.

La estrella saltó a la fama y se clavó en el corazón de todos protagonizando series exitosas en todo el mundo que hoy son clásicos, como Clarissa lo explica todo y Sabrina, la bruja adolescente.

No obstante, con el éxito llegó una intensa presión para continuar una lucrativa carrera en el cine y también la lucha con la fama y su imagen de la perfecta adolescente que la encasillaría por un tiempo.

La vida de Melissa Joan Hart de la que casi nadie sabe

Melissa Joan Catherine Hart nació el 18 de abril de 1976 en Smithtown, Nueva York, como primer fruto del amor entre la productora y gerente de talentos Paula Hart y el empresario William Hart, quienes luego se divorciarían.

Con su madre como mánager, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo haciendo comerciales desde los 4 años. De actuar en anuncios, Melissa pronto pasó a las series.

En 1985, con apenas 9 años de edad, la pequeña debutó como actriz en la televisión con un papel menor en la miniserie Kane & Abel. A partir de entonces, encadenó un rol tras otro.

Sin embargo, no saltó a la fama sino hasta 1991, cuando se estrenó en la pantalla chica Clarissa lo explica todo. La comedia de Nickelodeon fue un gran éxito que estuvo al aire cuatro entregas.

Tras finalizar el show en 1994, Joan Hart decidió matricularse en la Universidad de Nueva York, pero no completó sus estudios porque llegó a su vida la oportunidad de protagonizar otra serie.

Se trataba de Sabrina, la bruja adolescente, un proyecto estrenado en 1996 de la productora que fundó con su madre. La serie acaparó el gusto del público en el mundo por siete temporadas.

“Cuando era un adolescente, era muy consciente del estigma de la estrella infantil. La gente tendrá éxito en un proyecto, y luego es realmente difícil trabajar después de eso”, dijo a Glamour.

“Nunca esperé que esto fuera un trabajo para toda la vida. Solo pensé que tenía suerte de tener un programa, Clarissa…, y que la universidad me llevaría a mi próxima carrera”, agregó.

“Shirley Temple fue un gran modelo a seguir para mí. Luego fue embajadora en Ghana y Checoslovaquia y se involucró en la política y crio a su familia”, comentó.

“Ella renunció a los 20, así que pensé, lo dejaré a los 20. Pero mi carrera simplemente siguió adelante cuando llegó Sabrina…”, apuntó.

La ficción logró permanecer al aire hasta 2003. En ese tiempo, protagonizó algunas películas, como Drive Me Crazy en 1999, pero nada la catapultó de estrella joven a actriz de Hollywood.

No era fácil. En esa época, el ideal de la meca del cine se centraba en cuerpos superdelgados y atuendos reveladores. Hart decidió que acoplarse a ese patrón no valía la pena.

“Me dijeron que podría ser una gran estrella de cine si bajaba 10 libras. Ese tipo de cosas”, contó la artista quien dijo intentar ser “bulímica” por un día. “Yo estaba como, no, no voy a hacer eso. Supongo que simplemente no voy a ser una estrella de cine si eso es lo que se necesita”.

Asimismo, añadió: “Sé que mis agentes no me van a tomar en serio y no me van a enviar a audiciones. Apesta, pero no voy a torturarme por lo que alguien más piensa que funcionará”.

“También cambié de agente una vez, y este llegó tarde a la reunión, arrojó un montón de fotos mías sobre la mesa de conferencias, arrancó las que quería que me pareciera y las que no quería que me pareciera y dijo: ‘Te voy a conseguir un estilista. Sal y compra un montón de ropa”, recordó.

“Gasté 10,000 dólares en trajes de Dolce & Gabbana. No es broma, 20 años después, cuando me mudé a Nashville, regalé todos esos trajes con las etiquetas aún puestas. Aquí compré todo este guardarropa nuevo y nunca fui a una audición apestosa”, señaló.

“Aprendí rápidamente que todo el mundo tiene una idea de lo que deberías ser o de lo que quieren que seas. Para ser honesto, se trata de conexiones, se trata de talento, se trata del lugar correcto en el momento correcto”, aseveró.

La época salvaje de Melissa Joan Hart

Durante los años 90, Melissa Joan Hart también dio rienda suelta a un lado de ella poco conocido: un periodo de fiestas alocadas, alcohol y experimentación con sustancias ilícitas.

En su libro de memorias Melissa lo explica todo (2013), la actriz confesó que hubo un tiempo en el que probó diferentes drogas como éxtasis, marihuana, hongos y mescalina.

También recordó que Paris Hilton le ofreció cocaína, pero decidió no aceptarla. Igualmente, se abrió sobre la vez que salió de fiesta a la mansión Playboy y besó a una mujer en la misma noche.

Antes de esta fiesta, tomó éxtasis. Al día siguiente, mientras estaba saliendo de su euforia, posó por primera vez para su controvertida portada de Maxim en 1999, una sesión de la que no tiene recuerdos claros.

“Estaba saliendo con una mala gente”, expresó a Life and Style. Afortunadamente, las drogas no se clavaron. “Simplemente no me gustaba tomar drogas. No me gusta la pérdida de control”, reconoció.

Con respecto a su posado en la revista para caballeros, la estrella dijo a Page Six que casi comenzó a arrepentirse de eso porque “estalló en un gran escándalo en el que me iban a despedir y demandar”.

“Tenía 23 años y estaba dispuesta a ser sexy para promocionar mi película. Además, pasé por un momento en el que era un poco salvaje”, admitió.

“De hecho, salí en la sesión de fotos de la Mansión Playboy, así que fue como, ‘Oh, gran cosa: sostén y bragas, eso es lo que vi a todos en toda la noche’. No tenía idea de lo grande que iba a ser”, narró.

De esta etapa de su vida, Melissa recuerda las lecciones que recibió. “Aprendí que no quería hacer Playboy. Vinieron y me ofrecieron un millón de dólares, que tuve que considerar seriamente”.

“Inicialmente es como, ‘sí, me quitaré la ropa por un millón de dólares, ¿estás bromeando?’ Es la gran pregunta: ¿qué harás por un millón de dólares?”, reconoció.

“Pero decidí que, debido a la reacción que obtuve de Maxim, no me sentía cómoda, y mi hermano tuvo esa tapadera en la cara durante meses. Eso me hizo decir que no”, contó.

En su autobiografía, Melissa habló también sobre su vida sexual, cuándo tuvo su primera experiencia en esta etapa impetuosa de su vida y cómo fue infiel a su segundo novio.

La vida familiar de Melissa Joan Hart

Con una carrera en el cine de Hollywood descartada y su época salvaje superada, Melissa decidió enfocarse en cumplir otro sueño tras Sabrina, la bruja adolescente: formar una familia.

Así fue que, en el año 2003, se casó con el músico Mark Wilkerson, miembro de la banda Curse of Nature, a quien había conocido apenas un año antes.

Desde el momento en el que se conocieron, ambos quedaron flechados y la actriz supo que era el hombre con el que se iba a casar, tal como se lo compartió a su madre en su momento.

“La parte más memorable de mi boda fue durante los votos”, indicó Melissa a Woman’s Day en 2009. “¡Mark estaba llorando tanto y se suponía que íbamos a bajar la cabeza, pero su nariz se había llenado!”

“Tenía el pañuelo de mi abuela en el escote, así que mientras el sacerdote hablaba, metí la mano en mi vestido y todos se rieron, esa fue la única parte del día que no fue captada por la cámara”, develó.

Desde su boda, la pareja ha procreado tres hijos: Mason Walter (nacido en 2006), Braydon Hart (nacido en 2008) y Tucker McFadden (nacido en 2012).

De igual forma, aunque tras Sabrina… enfrentó una de muchas encrucijadas en su carrera, pronto comenzaron a surgir trabajos adecuados para su nueva marca.

“Sabía que cuando Sabrina terminara sería una lucha, pero al mismo tiempo, acababa de casarme y estaba lista para seguir adelante y ser esposa, tener hijos y concentrarme en una familia”, explicó a Forbes.

“Eso es lo que pasó de todos modos. Pude concentrarme en mi matrimonio durante algunos años y tener un bebé de inmediato, tener otro bebé de inmediato y terminar de nuevo. Pero, en esta industria, siempre hay encrucijadas. Hay tantas”, añadió.

La carrera de Melissa Joan tras Sabrina, la bruja adolescente

Con Holiday in Handcuffs (2007) impulsó la moda de películas navideñas. Luego protagonizó la exitosa serie Melissa & Joey (2010-2015) con el galán adolescente de los 90, Joey Lawrence.

Durante ese tiempo, comenzó a sentar lo que creía era su segunda carrera: la dirección. Su primera vez tras la cámara fue para un episodio de Sabrina, la bruja adolescente en 2001.

Aunque su interés en el mundo tras cámaras comenzó mucho antes, por esto fue que Hart y su madre y socia fundaron Hartbreak Films en el año 1993, la productora tras sus proyectos.

“Admiraba a Malcolm Jamal Warner, Fred Savage, Ron Howard, Henry Winkler, personas que pasaron de programas infantiles a ser directores porque, como actriz, siempre piensas, cuando mi apariencia se desvanece, o cuando ya no pueda conseguir papeles… Siempre estaba buscando lo siguiente”, dijo a Glamour.

“Dirigir siempre fue algo que quise hacer, pero en ese momento no era muy acogedor para las mujeres. Pero pude conseguir mi primer trabajo dirigiendo a Sabrina, la bruja adolescente en 2001″, reveló.

Ahora, a los 46 años, Melissa se siente más satisfecha dirigiendo y produciendo que actuando. En los últimos años, ha dirigido episodios de varias comedias como Young Sheldon o The Goldbergs.

Asimismo, ha producido varios proyectos para Lifetime y también para Netflix. De vez en cuando, actúa en alguno o dirige en otro, pero está feliz en con el camino que se abrió para ella.

También tiene un podcast y asegura que no le molesta cuando las personas se sorprenden al saber que sigue trabajando en la industria.

“Lo puse en mis redes sociales, pero a menos que me estés siguiendo, realmente no tienes idea”, expuso a Glamour. “Por supuesto, los detractores dicen: ‘¡Desapareciste! ¡Ya no estás trabajando!”.

“Estoy como, ‘Bueno, en realidad, estoy haciendo exactamente lo que quiero hacer y lo que siempre soñé para mí a una edad mayor en esta industria”, relató.

“Entonces no, no me preocupa que la gente no sepa lo que estoy haciendo actualmente porque sé que estoy trabajando y pagando mi hipoteca y estoy satisfecha creativamente”, admitió.

“Lo único que me molesta que nadie parece saber es que mi madre es una potencia tan poderosa detrás de mi carrera”, señaló sobre su progenitora, quien no solo hizo posible Sabrina, la bruja adolescente. Además, acompañó y protegió a su hija en cada paso de su carrera artística.

Su familia, su prioridad

Hoy en día, además de participar en películas navideñas y otros proyectos, Melissa sigue dedicada a la familia que formó con Wilkerson, con la cual vive en Nashville desde hace dos años.

Sobre cómo balancea su vida personal y su carrera, la estrella apuntó a Woman’s Day: “¡No duermo mucho! Lo tomamos un día a la vez. Creo que mucho se debe a mi esposo: él puede viajar conmigo a la mayoría de los lugares y es un gran padre”.

“(…) si no fuera por él, no sé cómo podría hacerlo. También puedo trabajar durante un mes y luego estar libre durante dos meses, por lo que disfruto mucho de mi familia y de mi trabajo”, señaló.

“Soy una chica trabajadora, necesito estar trabajando para sentirme bien conmigo misma. Pero no ver a sus hijos te volverá loco, por lo que se trata de equilibrio”, concluyó.