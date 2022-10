Gregorio Pernía confiesa todo sobre su relación con Carmen Villalobos: ¿Estarán juntos?

La química que ha existido entre Carmen Villalobos y Gregorio Pernía jamás se ha podido negar en la pantalla chica. En muchas ocasiones, las miradas cómplices, los abrazos y las muestras de cariño que se profesan ambos, han generado infinidades de especulaciones.

Pero hay un momento especial que hace a esta pareja ser tan atractiva para el público: ambos protagonizaron la historia de amor, odio y venganza de Catalina y El Titi en la saga Sin senos sí hay paraíso.

Este amor culminó en 2019, pero se volvieron a unir en el remake de la telenovela colombiana Hasta que la plata nos separe, que no tuvo mucho éxito y en el reality de cocina Top Chef VIP, donde ambos se devolvieron miradas picaras y esa química que contagia a los espectadores.

Se fue de boca Gregorio

Pero esta vez, el actor Gregorio Pernía se fue de boca y confesó algo que tiene a todos los seguidores emocionados. Lo hizo en una transmisión en vivo de su cuenta en Instagram: se grabará una última temporada de la saga El final del paraíso que constará de 40 capítulos y los protagonistas, Catalina y El Titi.

“Van a hacer la última temporada, 40 capítulos, de la historia final de Catalina y El Titi, eso me dijeron dos personas importantes. Creo que va por Telemundo y va por Netflix”, comentó el actor colombiano.

Pernía quien alcanza los 7 millones de seguidores en Instagram, aseguró que no le ha contado nada a Villalobos “porque me la contaron hace poquito, así que si le pueden decir a Carmen Villalobos que vamos a hacer la otra temporada (…) Estoy contando cosas que no debo contar”.

Así que el amor entre Catalina y El Titi parece que sí regresan y muchos estarán esperando ese momento del reencuentro.

¿Estrategia?

Para el periodista colombiano, Carlos Ochoa, esta confesión de Pernía podría “ser una estrategia para que la gente de Telemundo lo escuche y sí se realice”.

“¿Ustedes creen que pueda pegar la segunda parte de El final del paraíso o que solo es una estrategia de Gregorio Pernía?”, se preguntó el periodista en un video que subió a su cuenta en Instagram .