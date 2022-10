Piqué revela cómo es la relación de sus hijos con Clara Chía Marti

La vida de Gerard Piqué sigue hecha cuadritos por el acoso de los medios, sus problemas como jugador del Barcelona F.C, con la justicia de España y sus empleados de Kosmos, quienes han renunciado masivamente. A pesar del torbellino que enfrenta sigue viviendo su historia de amor con Clara Chía Marti y cada vez parecen ir más en serio.

El jugador ha sido captado con la joven rubia en sus distintos viajes y paseos donde destilan miel, pero las últimas fotografías han causado gran conmoción al verlo compartir junto a ella y sus hijos: Sasha y Milan.

La pareja fue fotografiada en una de las mansiones que comparte con Shakira en Cerdanya jugando al fútbol con sus retoños, mientras su novia los observaba.

Piqué revela como se llevan sus hijos con Clara Chía Marti

Las fotografías tomada por el paparazzi Jordi Martín fueron rechazadas por los internautas, aunque un grupo afecto al catalán salió en su defensa asegurando que no se trataba de ella, sino de la madre de Piqué.

Te recomendamos: El romántico gesto de Piqué con Clara Chía Martí que nunca tuvo con Shakira

Sin embargo, fue el mismo periodista quien se encargó de dejar claro que si se trataba de la novia del culé, pues le pidió permiso para hacer públicas las fotografías y el mismo Piqué no solo lo autorizó, sino que reveló como es su convivencia con ellos.

“Le he pedido permiso a Gerard, ¿te importa que estas fotos puedan ver la luz o te harán daño? Su respuesta es que le da absolutamente igual. Cuando los niños van a Kosmos están con Clara y hay muy buen feeling”, reveló.

Y es que Clara no solo comparte con los hijos de la colombiana, sino que fuertes rumores apuntan a que la nueva pareja podría tener muy pronto los suyos, pues Piqué siempre ha querido tener tres hijos.

“Siempre he querido tener tres. Si hay un tercero, bienvenido será”, dijo en 2016 en Yes, I Am Famous, donde reveló que Shakira no quería saber nada.