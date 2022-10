Critican a Michelle Renaud por no saber estar sola pero ella que demuestra que es feliz

Michelle Renaud ha sido una de las famosas que se ha enfocado en dar lecciones de vida sobre sanar las heridas de un corazón roto. La actriz se casó con Josué Alvarado en 2016, luego de seis años de relación. Un año después dio la bienvenida a su hijo Marcelo y en 2018 terminó divorciándose, lo que trajo consigo una batalla legal que a la fecha no ha terminado.

“Yo duré ocho años con el papá de mi hijo enamoradísima absurdamente (…) Había muchas cosas de mi relación que eran muy tóxicas, que yo dejaba pasar por el enamoramiento que tenía. Y cuando me hice mamá, mi hijo me hizo entender que las cosas tóxicas no funcionan en una familia. Fue mi hijo el que me hizo tomar la decisión de que yo no quiero seguir en este matrimonio”, dijo en el podcast de Aislinn Derbez La magia del caos.

Michelle también tuvo una muy sonada relación con Danilo Carrera, a quien conoció en el set de Hijas de la luna. Tras tres años de relación, los actores terminaron su noviazgo a principios del 2021. Así lo anunciaron ambos en sus respectivas redes sociales y con la misma publicación, asegurando que la decisión fue de mutuo acuerdo.

Michelle, quien ya tiene un hijo, quería conformar una familia y tener un segundo hijo, mientras que Danilo aseguró que no estaba listo para sentar cabeza y que aún quería vivir otras experiencias.

La actriz después inició un supuesto romance con Osvaldo Benavides y aunque nunca se confirmó, los fans sospecharon que eran pareja ya que realizaron viajes juntos y se etiquetaban en diversas publicaciones en redes sociales.

Ahora Renaud le ha dado una nueva oportunidad al amor de la mano de Matías Novoa, quien fuera su compañero en la telenovela La herencia.

Michelle ha sido señalada por “no saber estar sola” pero ella muestra que es feliz

Los “múltiples” novios que ha tenido la actriz han desatado crueles críticas en redes sociales ya que ante muchos, “no sabe estar sola”.

“Se volvió a “enamorar” como cuatro veces después de, si ya había aprendido porque lo vuelve a hacer?”. “Se divorció x q ya andaba de calenturienta con otro. Para q nos haces mensos y si todo mundo nos enteramos”. “Es que ella se aburre muy rápido,con cada galán que trabaja ya es el amor de su vida, bueno la hipocresía”. “Esta señora supera sus heridas del corazón con los actores que trabaja que Bárbara”. “Qué feo que no sepa estar sola, por eso se busca pareja tras pareja”, se lee.

El que Michelle tenga una nueva pareja tras una ruptura, no significa que no sepa estar sola o que no esté trabajando en sanar las heridas del pasado y ser mejor. Ella misma ha dicho que ante todo su prioridad es su bienestar para que su hijo Marcelo pueda estar bien.

Cada quien vive sus propios procesos y ella se ha dado tiempo de enfocarse en su carrera, sus proyectos personales, en viajar y disfrutar del tiempo con sus seres queridos.

Las mujeres siempre somos señaladas y ejemplo de ello son famosas como Eiza González, Belinda o Eiza González que ha aparecido en listas como “las devorahombres del espectáculo”

Mientras que a los hombres se les aplaude por tener mayor cantidad de parejas, a la mujer se le toma como “un escándalo”.

Todos somos libres de volver a tener pareja tras una ruptura y nadie debería llevar una cuenta de cuántas veces se ha iniciado una nueva relación.