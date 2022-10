‘Rosalina’ cuenta la historia de la mujer que conquistó a Romeo antes de Julieta

Romeo y Julieta se ha adaptado infinidad de veces en la pantalla y el escenario para el deleite del público. Desde la escena del balcón en la que Romeo y Julieta se declaran su amor hasta las trágicas muertes de ambos jóvenes amantes, el clásico de Shakespeare nunca deja de ser fascinante.

Pero en plena era de remakes y un exigente público que siempre espera historias nuevas, llega Rosalina para contar el capítulo que nadie cuenta: el de la mujer que conquistó a Romeo antes de Julieta.

Para celebrar el estreno, StarPlus echó la casa por la ventana con un evento exclusivo en el que Nueva Mujer estuvo presente. El lugar estuvo ambientado a la perfección, con música en vivo de la mano de Los Tushés, así como spots para tomar fotos caracterizados de los personajes con lo que nos transportamos a la mismísima Verona.

La historia de amor que conoces, la ex que no

La cinta nos presenta a Rosalina, una joven rebelde y ambiciosa que sale en secreto con Romeo. Las cosas se complican cuando el padre de Rosalía presenta al encantador Darío (Sean Teale) en un intento para casarla, algo que por supuesto va en contra de todos sus planes.

Es entonces cuando Romeo se cruza con Julieta y comienza la historia del tórrido romance que todos conocemos, claro sin saber que detrás estaban los intentos de Rosalina por recuperar a su amado.

Rosalina se basa en la novela de 2012 de Rebecca Serle, When You Were Mine, la cual por supuesto está inspirada en la obra de William Shakespeare.

Kaitlyn Dever dio al clavo con su interpretación de la ingeniosa Rosalina mientras que Kyle Allen e Isabela Merced, quienes interpretan a Romeo y Julieta, son la cereza del pastel. ¡Será imposible volver a ver el clásico de la misma manera!

Ni siquiera Baz Luhrmann se atrevió a tanto con su disparatada versión Romeo+Juliet con Leonardo DiCaprio y Claire Danes.

Una perspectiva feminista que funciona muy bien

Una cosa queda muy clara: En Rosalina la mujeres son quienes toman sus propias decisiones y hasta ridiculizan las fantasiosas creencias del amor romántico.

El espíritu rebelde de Rosalina rompe con todos los estereotipos establecidos para las mujeres de la época. Ella es independiente, astuta, irónica, disfruta leer libros eróticos e intenta convencer a Julieta de que Romeo no es el único, llevándola a una taberna llena de hombres.

Julieta, que siempre es retratada como la joven frágil, tiene un giro genial en esta historia pues aunque mantiene su ingenuidad, mostrará un lado más rebelde.

Si bien algunos pueden estar en contra del giro moderno, la película en sí es digerible y garantiza una buena dosis de risas. También se incluyen temas como Escape de Enrique Iglesias y All By Myself de Céline Dion con un toque clásico, algo que fascinó en Bridgerton.

Rosaline se estrena este 14 de octubre en exclusiva por StarPlus (en otras regiones estará disponible en Hulu y DisneyPlus) conquistará a la audiencia amante de las historias de Jane Austen y las comedias románticas del estilo de My Best Friend’s Wedding.