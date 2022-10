Ex de Irina Baeva cuenta lo que pasó al reunirse con ella: ¿provocó distanciamiento con Gabriel Soto?

Desde hace unas semanas se ha visto un evidente distanciamiento entre Irina Baeva y Gabriel Soto, desatando rumores de una ruptura amorosa.

Mientras que algunos afirman que el amor simplemente se acabó, otros aseguran que Baeva le habría sido infiel a Soto con un actor de Hollywood.

Soto fue el primero que salió a desmentir que están separados, asegurando que el distanciamiento ha sido por cuestiones de trabajo. “No para nada, lo que pasa es que Irina ha estado de viaje, y bueno, yo he estado inundado con las grabaciones”, dijo en un encuentro con la prensa.

También aseguró que los planes de boda siguen en pie pese a que han tenido que posponerlos por diversas situaciones. “Ya sabemos todos los chismes que salen siempre. Los planes de boda también continúan. Tenemos que esperar a ver qué pasa con la novela y qué pasa con su familia, pero todo bien”, dijo.

Hace unos días, Nicandro Díaz, productor de Televisa, fue cuestionado sobre la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva y ‘sin querer’ lo ‘expuso’. “¿Cuál boda? Yo pensé que ya no andaban, la verdad es que no he hablado con él de eso, a mí no me ha invitado”.

Aunque tras la reacción de la prensa, trató de remediar lo que había dicho asegurando que fue porque vio una noticia. “Vi un encabezado en una revista, pero él no me ha dicho, bueno no tiene tampoco por qué decirme no, pero no tengo conocimiento de eso”.

Ahora el ex de Irina Baeva ha estado en la mira

Han pasado 5 años desde que Irina y Emmanuel pusiero fin a su relación sin embargo, un inesperdo reencuentro entre ambos dejó claro que no hay rencores sino un gran cariño.

Esto por supuesto desató controversia entre los fans, quienes de inmediato comenzaron a especular que la buena relación que tienen pudo ser motivo del ditanciamiento con Soto.

El reencuentro se dio durante una de las celebraciones por la Independencia de México y ambos se abrazaron y alegraron de haber coincidido luego de tanto tiempo. Palomares declaró que fue un reencuentro “muy bonito, de muchos saludos, de desear lo mejor”.

¿Es Emmanuel Palomares eun ‘tercero en discordia’?

Ahora el actor ha sido cuestionado de nueva cuenta pues desde ese momento hasta ahora, las cosas entre Baeva y Soto se han tensionado más.

“Yo agradezco a la prensa el interés hacia una relación que fue hace más de 5 años y hay pura buena vibra, los mejores deseos”, sentenció el venezolano al reportero Edén Dorantes.

El día que se encontraron, Irina le dijo que estaba feliz por él. “Cuando nos vimos me dijo que estaba muy feliz con mi protagónico y le agradecí porque hay mucho cariño y eso es lo que uno tiene que mandar siempre, amor”.

Palomares respondió con un contundente “no tengo más opiniones al respecto”, cuando lo cuestionaron por los rumores de que él podría estar detrás del distanciamiento entre la actriz y Soto.

“Hay mucha felicidad y así como ella yo creo que hay mucha gente muy contenta, el público en su casa es lo más importante y están contentos y yo estoy contento con este trabajo que viene”, finalizó, haciendo referencia a que pronto será parte de la telenovela Perdona nuestros pecados, al lado de Oka Giner.