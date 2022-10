Clara Chía Martí ya convive con los hijos de Shakira y Piqué: fotos que muestran cómo se llevan

La situación entre Shakira y Piqué cada vez empeora más, aunque tratan de mantener su discusión de lado en los partidos de su hijo Milán.

La expareja ha sido captada junta recientemente en algunos partidos de béisbol de su hijo mayor, donde también ha estado su hijo menor Sasha, y se ha mostrado muy amoroso con ambos.

Sin embargo, las cosas entre ellos cada vez se ponen peor, y ahora, Piqué le ha dado un duro golpe a la colombiana, generando críticas en redes, además.

Y es que sus hijos ya conviven con su novia, se desconoce si con el permiso de Shakira o no, pero, aunque esté consciente de ello no le debe sentar muy bien.

Fotos que muestran cómo se llevan Clara Chía Martí con los hijos de Shakira y Piqué

El periodista Jordi Martín reveló en el programa El Gordo y la Flaca que Clara Chía Martí ya pasa tiempo con Sasha y Milán, hijos de Shakira y Piqué.

El paparazzi reveló fotos en las que se ve a Piqué en el campo jugando con sus dos hijos y un perrito mientras Clara los mira.

Estas fotos fueron tomadas en la casa del español en Cerdaña, y muestran que aunque la joven convive con los pequeños, su relación no es la más amorosa, pues se ve a ella muy alejada de Sasha y Milán.

Según @ElGordoyLaFlaca estas son fotos de Pique con Clara y los hijos de Shakira en la casa de Cerdanya. 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/h0zKOu4gga — Idek (@LovelyYou42) October 10, 2022

Esto además generó la furia de los fans, pues consideran que no tienen mucho tiempo de relación como para presentársela a sus hijos.

“Que injusto es todo esto, esa mujer no debería conocer a los hijos de Shakira”, “que dolor tendrá la pobre Shaki”, “Piqué que bajo has caído, haz lo que quieras con esa mujer pero no con tus hijos”, “pobres niños que son obligados a compartir con la mujer que destruyó su familia”, y “ya Piqué no sabe cómo llamar la atención de Shakira y hacerle daño”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Para Shakira no hay nada más importante ni sagrado que sus hijos, especialmente en estos momentos tan difíciles, así que no debe ser de su agrado que conviva con Clara, pero siempre hará lo que sea mejor y más sano para ellos.