Elizabeth Gutiérrez también tuvo sus motivos para no casarse con William Levy: es un gran ejemplo

Elizabeth Gutiérrez y William Levy se separaron hace ocho meses luego de una relación de casi 20 años, dos hijos en común y unas cuantas polémicas sobre infidelidades por parte del actor cubano.

Ahora, la mexicana ha revelado los motivos que la llevaron a no llegar al altar.

Sus declaraciones llegan luego de que William asegurara que para él no ha llegado la persona ideal para planear un matrimonio, a pesar del tiempo que estuvo junto a la madre de sus hijos.

La ex pareja ha estado en el ojo público, tras conocerse su ruptura y Elizabeth ha asegurado que son muchas cosas las que tiene que decir con respecto a su antigua relación.

Sin embargo, mencionó que ella prefiere mantenerse resguardada su privacidad.

“No es que no hable porque no tenga nada que decir, tengo mucho qué decir, pero no es mi estilo, Mi estilo es arreglar mis cosas dentro de cuatro paredes”.

Elizabeth Gutiérrez y su razón para no llegar al altar

Luego de mantenerse en silencio, Gutiérrez ha hablado como fue para ella el proceso de quiebre de su relación y asegura que conversar sobre ello es para ella sanación.

“Eso también era parte de mi sanación como persona. No puedo tener cosas adentro y no es hablar mal, es simplemente decir tu lado de los hechos que tú viviste”, confesó la mexicana a “Lucho” Borrego.

Gutiérrez descartó casarse con el galán de las telenovelas a pesar de sus deseos de vestir de blanco, pues para ella lo principal son sus hijos.

“Yo creo que no es por mis hijos, tampoco es que me lo están pidiendo, o sea, uno se tiene que casar también porque uno quiere. La verdad que eso es secundario a lo que ya tenemos. Hay otras cosas más importantes que eso. Si pasa perfecto, si no, ya estoy feliz con mis dos hijos”, contestó.