Adamari López da lecciones de madurez al contar cómo le explicó a su hija la separación con Toni Costa

Adamari López ha sabido tratar con mucha prudencia su separación con Toni Costa, sobre todo con su hija Alaïa, quien tenía solo seis años cuando sus padres decidieron ponerle fin a su relación. Durante una conversación en el podcast que conduce Giselle Blondet, la presentadora aprovechó para relatar cómo hizo para explicarle la situación a la niña.

Los detalles de la ruptura de Adamari y Toni son desconocidos, sin embargo, ellos han sabido mantener la copaternidad por el bienestar de su hija, dejando a un lado sus diferencias como pareja.

La presentadora de ‘Hoy Día’ ha dejado atrás la historia de amor que tuvo con el español, pero ha remarcado que siempre serán una familia, por el bienestar de su pequeña.

Así fue cómo Adamari López le explicó a su hija su separación

Durante el encuentro López aprovechó para contar lo difícil que fue para ella dar por terminada la relación, pues esperaba que durara para toda la vida.

“Yo pensaba que uno estaba construyendo una familia para toda la vida con una estabilidad, con problemas como todos podemos pasar, pero con ese deseo de visualizarnos juntos para educarla, criarla y divertirnos juntos como familia con ella. Ese cuento que tenía quizás en mi cabeza resultó ser diferente al que yo pensaba y me preocupaba mucho”, dijo.

Con ayuda de un psicólogo, la artista y el bailarín decidieron contarle a su primogénita la situación, buscando la manera de que no quedara afectada.

“Cada cual hace como entiende que es correcto para uno. No me recuerdo de primera intención cómo fue, pero sí sé que cuando hablamos más sobre esto, cuando fuimos un poco más abiertos sobre esto con ella –que creo que ya había habido una conversación anterior–, lo hicimos enfrente de una psicóloga. Buscamos una persona que nos ayudara a que ella entendiera qué era lo que estaban decidiendo papá y mamá y que nos viera de una manera armoniosa tomar esa decisión. La plática profunda, la explicación más clara, fue delante de una profesional”, expresó.

La también actriz relató que decidieron no darle detalles de lo sucedido, pues ya sabrá toda la verdad cuando sea grande y entienda mejor la situación.

“Yo no le dije razones, le dije que ella era chiquita y que en este momento no era necesario dar explicación, que si ella en un futuro cuando ella fuera más grande tenía alguna duda que me preguntara que yo le iba a hablar con la verdad, pero que este no era el momento para mamá explicarle por qué se había separado de papá. Le dije: ‘Siempre que quieras me puedes preguntar y yo te voy a contestar con la verdad, pero pienso que este no es el momento para hablarte de eso’. [Está] muy chiquita, esas razones ni las entiende, y a los niños yo pienso que no hay que hablarles más de lo que ellos te preguntan, los niños son básicos también”, agregó.