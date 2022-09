Olivia, una niña de 8 años, recibió la última carta de la Reina Isabel II

Olivia Akers, de ocho años, vive en Tallygaroopna, en el norte de Victoria, en Australia, recibió la mejor carta y la última. La pequeña recibió la que sería la última carta de la Reina Isabel II.

La reina murió el pasado viernes (hora de Australia) y Olivia recibiría esta carta en su ciudad justo después de que se anunciara el deceso. Con la triste noticia del fallecimiento de Isabel, Olivia se sintió afortunada de recibir la respuesta a su carta.

Carta a la Reina

La niña envió a su majestad fotos de ella vestida “como un miembro de la realeza a horcajadas sobre su amada pony Lady”, reseñó Daily Mail en su página web.

Todo comenzó cuando su madre, Natalie, quiso realizarle un disfraz a Olivia para un espectáculo local de caballos y Natalie se inspiró en la ceremonia anual Trooping the Colour. A pesar de que la pequeña no ganó el concurso, su madre aprovechó para tomar las fotos y enviárselas a la Reina Isabel II.

¿Qué dice la carta de Olivia a Isabel II?

Olivia comenzó la carta, escrita de puño y letra, así:

“Querida reina Isabel, mi nombre es Olivia Akers, tengo ocho años y vivo en Tallygaroopna en Australia. Me gustó mucho tu video con Paddington Bear. ¿De verdad comes sándwiches de mermelada? He incluido algunas fotos de un concurso de disfraces de caballos en línea que fue para su Jubileo de Platino”.

Esta es una de las imágenes que adjuntó la niña a la carta de la Reina Isabel II en el mes de junio.

“Espero que te gusten mis fotos? Mi sillín lateral vino de Inglaterra. Mi pony se llama Lady y es una poni australiana. ¿Cuántos caballos tienes? Espero que hayas tenido un hermoso jubileo. Ama a Olivia”.

En junio, justo antes de enviar la carta por correo, Olivia publicó fotos de este momento y decidió enviarla por correo. Muchos creen que la respuesta de la reina habría sido una de las últimas cartas de Isabel.

Respuesta de la Reina Isabel II

Cuando por fin recibió la respuesta, Natalie salió corriendo a llevarle la carta a Olivia a la escuela. Ella leyó con orgullo y emoción la respuesta de Isabel:

“Su majestad se conmovió al saber que a usted también le gusta montar a caballo, y debo agradecerle nuevamente su amabilidad al escribirle a la reina como lo hizo en este momento”.

La carta fue firmada por Annabelle Whitehead, dama de honor. Sin duda, este es un momento memorable en la vida de la pequeña Olivia.