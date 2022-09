Andrés García: la villana de telenovelas que rechazó al galán de y eligió a otro actor

El gran actor Andrés García era considerado uno de los hombres más sexy del mundo artístico en su época. Parecía que no había mujer que pudiera resistirse a sus encantos, al punto que llegó a tener cuatro esposas y decenas de amores efímeros, que se pierde la cuenta al enumerarlos. Pero solo una actriz resultó inmune ante tanta galantería.

El intérprete de Pedro José Donoso, en “El cuerpo del deseo” deliraba por la exuberante y talentosa Joana Benedek. Confesó que quedó prendido de toda su belleza y, por supuesto, deseaba que formara parte de su “harem”, pero esto no pasó.

“Es una de las mujeres extraordinariamente bella que he conocido en mi vida. Ella es Joana Benedek. La trajeron para trabajar en la novela Mujeres engañadas, que estaba haciendo yo en Televisa. Cuando la vi en persona no lo podía creer. Yo creía que era una marciana, ¡esta mujer tan hermosa de dónde es?. Porque de verdad que es una belleza perfecta: su cara, su cuerpo. Era impresionante y, además, simpática y agradable. Yo no dejaba de mirarla. No podía creer que existiera una mujer con tanto encanto y belleza”, detalló García en su programa de Youtube.

La cena de la conquista y la desilusión

El actor contó que la invitó a cenar en su casa, pues sus intenciones eran conquistarla. Estaba dispuesto a todo para robar el corazón de Joana, pero el tiro le salió por la culata. Otro más se la llevó. A la cena planeada por el actor de “El privilegio de amar” asistió también su hijo Leonardo García, guapo y con sexappel como su padre. Con su encanto logró llamar la atención de la despampanante Benedek.

“Invité a comer a mi hijo y ¿qué crees que resultó?: que le gustó más Leonardo. Pero el asunto es que esa me la ganó Leonardo bien ganada”, recordó el actor, quien aún con el pasar de los años sigue deslumbrado por la “belleza extraterrestre” de la villana más querida de la pantalla chica.

Los cuatro amores de Andrés

Él confesó que ha enamorado ocho veces, pero solo cuatro mujeres lograron atraparlo seriamente bajo la firma de un papel. Sandra Vale fue la primera en flecharlo. Se casaron en 1967 y tuvieron dos hijos: los actores Leonardo García y Andrés García Jr.

Luego conoció en 1974 a Fernanda Ampudia, quien le dio su tercera hija y también actriz Andrea García. Pero si dos fracasos en el amor no fueron suficientes, Andrés se dio una tercera oportunidad y contrajo nupcias con la sobrina de Pedro Infante, Sonia Infante. Fueron 12 años de relación, hasta que en 1993 llegó el divorcio.

Pero como nunca se es viejo para el amor, a los 59 años se volvió a casar. En el 2000, Margarita Portillo se convirtió en su cuarta mujer y es quien hasta hoy lo acompaña.

Actualmente, el histrión de 81 años se encuentra luchando contra la cirrosis hepática que le fue diagnosticada.