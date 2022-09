Angélica Rivera regresa a las pantallas tras 15 años de ausencia: esto contó de sus proyectos

Angélica Rivera se alejó de las pantallas hace 15 años luego de casarse con el ex presidente Enrique Peña Nieto y dedicarse por completo a sus hijas, además, de sus compromisos como primera dama, pero este 2022 regresa con todo para retomar su carrera como actriz; así lo dio a conocer su hija Fernanda Castro.

La última producción en la que destacó la famosa fue en ‘Destilando amor’, donde interpretó a ‘La Gaviota’ junto a Eduardo Yanez.

La artista le puso fin a su matrimonio con el político en 2019, a un año de que se terminara el mandato de su ex esposo, quien presuntamente le fue infiel.

Angélica Rivera da detalles de sus nuevos proyectos

La hija de Rivera estuvo presente en la segunda entrega de ‘Corona de lágrimas’ melodrama que produce su padre Alberto Castro y fue ahí donde dio detalles de su madre.

“Sí, mi mamá va a regresar a trabajar, ya se irán enterando, pero estoy muy emocionada porque desde chiquita he visto cuanto ama su trabajo; de las cosas que más admiro de ella es la actuación, y me emociona mucho verla de regreso y verla en todo su proceso creativo, porque al final todo es arte, y a mi me encanta el arte, así que verla trabajar nuevamente va a ser muy emocionante. Tiene todas las ganas de encontrarse con su público”, sostuvo.

De igual manera, Rivera fue consultada sobre sus pretensiones de volver al ruedo y confirmó las palabras de su hija, aunque no develó exactamente cuales son sus nuevos proyectos, asegura que son varios.

“Claro que quiero regresar a trabajar, tengo proyectos muy interesantes, mi trabajo es mi vida, es mi pasión, mi carrera es con lo que he vivido toda mi vida (...) los hijos, la familia, el amor, te da fuerzas para salir adelante”, expresó frente a un encuentro con periodistas.

La famosa aprovechó el momento para agradecer el apoyo y respaldo que han recibido todos sus trabajos.