Sergio Mayer Mori desmiente ser mal padre y lanza polémica amenaza

La relación entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, madre de su hija Mila, sigue en malos términos y una vez más, la modelo lo acusó de ser un padre desatendido al no darle para su pensión alimentaria y tampoco buscarla.

“Ya lleva dos meses sin buscarla, lo cual me tiene triste y no por mí, sino por mi hija, que no se merece esto. No le escribe para nada. Él lleva nueve meses viviendo en España y hasta hace dos, Mila seguía hablando con él; cada vez que iba camino a clases, a las 7 de la mañana, le marcaba a su papá, porque allá donde vive eran las 2 de la tarde. Pero eso ya no ha ocurrido, ya no le marca (…) Creo que es el derecho de todas las hijas que no conviven con sus papás, tener una pensión”, declaró.

Esta no es la primera vez que Natália lo acusa de no hacerse cargo de sus deberes de padre y finalmente, el hijo de Bárbara Mori ha hablado sobre la situación que vive con su ex pareja.

Sergio Mayer Mori habla sobre su rol como padre

Durante un encuentro con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México rompió el silencio y se defendió de tales acusaciones.

“Lo prometo, yo siempre he estado al pendiente de mi hija, eso lo pueden ver, independientemente de la distancia que ha sido un factor obviamente muy fuerte”, expresó.

De igual manera, lanzó una polémica amenaza, asegurando que pronto contará toda la verdad sobre lo que ha sucedido con la brasileña tras su separación.

“Para variar sigue diciendo cosas, pero de hecho justo a eso vengo, vengo a encargarme de ese tema, o sea a diferencia de ella, yo no digo estas cosas y entonces va a llegar un momento en el que se van a enterar de todo”, amenazó.

El artista de 24 años también fue consultado sobre su romance con Raquel Chaves -con quien reside en Barcelona- y aseguró que está felizmente enamorado.

“Muy enamorado, yo llevo cinco años enamorado completamente de ella y creo que no va a cambiar eso nunca, si algo me preguntaban de ejemplos a Mila, yo creo que eso es un ejemplo hermoso de lo que le querría dar a Mila, que vea que yo tengo una familia y que yo tengo una relación estable y que yo amo a mi pareja y que la ama a ella también”, agregó.

Sobre las constantes peleas con su ex pareja, remarcó que ha sido su hija Mila, la más afectada.

“Creo que ya van muchos años de lo mismo, si estuviéramos en 2017 entiendo el morbo, lo único que no puedo entender al respecto de Natalia, es eso, no piensa en cómo esto le afecta a Mila”, recalcó.