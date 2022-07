Camilo y Evaluna: asi fue cómo le pidió la mano a Ricardo Montaner

La vida de Evaluna Montanter y Camilo dio un giro de 180° luego del nacimiento de su hija Índigo a principios de abril. La pareja está cumpliendo su sueño de formar una familia al tiempo que sus carreras van “viento en popa”

La relación entre Camilo y Evaluna ha conmovido a los fans, quienes día a día los siguen en redes sociales. Y es que no sólo comparten fotografías artísticas o de paisajes por likes sino que además suelen contar historias a través de ellas.

Fue así como fuimos testigos de la boda, el embarazo de Eva y la llegada de Índigo, así como de sus momentos en familia mientras están de gira. Pero algo que con todos siempre quieren saber es sobre la pedida de mano de la cantante, la cual por supuesto fue muy emotiva.

El día que Camilo pidió la mano de Evaluna

Según relató Camilo en una entrevista con el medio español Cadena Dial, cómo fue que le pidió a Ricardo Montaner la mano de su hija.

“El día que yo le pedí la mano de Evaluna a Ricardo fue muy chistoso y muy curioso. Estábamos en la finca que ellos tenían antes en las afueras de Miami, y yo dije: ‘Bueno, voy por esta’. Evaluna estaba yendo por allá a hacer una terapia, y yo me quedé con Ricardo”, comentó el colombiano.

Aunque Camilo siempre se muestra alegre y seguro de sí mismo, confesó que en aquella ocasión se sentía muy nervioso, especialmente por la mirada de Montaner.

El intérprete de ‘Ropa cara’ comentó que, en ese momento lo invadió el nerviosismo, pues Ricardo Montaner se le quedó viendo, como si sospechara que estaba planeando algo. “Nos sentamos y él me miraba y yo estaba verde, y le dije: ‘Montaner, tengo que hablar contigo’. Esta frase es horrible, esta frase da miedo”, señaló.

Montaner se percató de esto por lo que indirectamente ayudó al entonces novio de su hija a dar el siguiente paso.

“Él me dijo: ‘Mira, chico, te voy a decir una cosa, cuando yo fui a pedir la mano de Marlene a su papá y a su hermano…’, empezó a hablarme y yo pensé: ‘¿Este tipo cómo sabe que le voy a pedir esto?’. Yo no dije ni una sola palabra, él lo dijo todo y al final me expresó que yo no tenía que demostrarle nada”, recordó en cantante.

Evaluna es la consentida de Camilo y Ricardo Montaner

El 8 de febrero de 2020, luego de cinco años de relación, Camilo y Evaluna sellaron su amor en una hermosa ceremonia en Miami, Florida a la que asistieron cerca de 300 invitados.

Sin duda uno de los más felices de ver a su hija plena es Ricardo Montaner. “La dueña de mis desvelos felices”, escribió el intérprete de “Tan enamorados” en una fotografía de Eva. La complicidad que tienen es innegable y los fans siempre les han aplaudido por ser una inspiración de lo que es una relación padre e hija sana.

“La que me roba el sueño está de cumpleaños,sigo pensando en ella como cuando era chiquita.Todavía escucho su voz en el mensaje del celular pidiéndome que me quede.Por primera vez en mi vida y en la tuya no estamos juntos en tu cumpleaños. Dios te regale el mejor día de tu vida…yo te celebraré en soledad ,para no distraer ni un solo minuto mi pensamiento en ti…Te amo chiquita”, se lee en otra dedicatoria del intérprete.