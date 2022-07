Regina Blandón se defiende de quienes la acusan de ignorar a sus fans

Regina Blandón una vez más demostró que no está dispuesta a tolerar críticas hacia su persona. Por medio de redes sociales la actriz se defendió de un usuario que afirmó que siempre ignoraba a sus fans. Su respuesta fue celebrada por sus seguidores quienes la respaldaron y le mostraron su cariño.

Regina Blandón se defiende de críticas en redes sociales

La famosa se encontraba celebrando su cumpleaños número 32 rodeada del amor de sus seres queridos, quienes le dedicaron mensajes de felicitaciones acompañados de fotografías de sus mejores momentos.

Todo parecía ir bien y la famosa incluso tuvo una fiesta en su casa para pasar un buen rato con sus amigos. Sin embargo por medio de redes sociales un usuario le hizo un comentario señalando que ignoraba a sus fans.

“Qué tristeza que te saludemos desde Colombia porque te admiramos pero tú solo le respondes a los de tu país.”

Regina respondió negando estas acusaciones y dijo que esta persona se hacía “telenovelas en su cabeza”.

Regina se defiende de quienes la critican

Esta no es la primera vez que Regina se defiende de quienes la critican. Anteriormente, La actriz compartió una captura de pantalla en la cual se puede leer un comentario de un usuario que dice: “Ya se te notan los años :(”

Primero Regina le contestó: “Cuéntame más por favor”

Más tarde lo compartió por medio de sus historias y recordó que ella ha trabajado desde los nueve años como actriz.

“La preocupación es que yo empecé a trabajar a los 9, o sea, van casi 23 años de eso. ¿En qué edad me tenía que haber quedado o khé?”

Regina Blandón

Anteriormente Regina ya había tenido un encuentro similar con alguien que opinaba sobre su aspecto. En una foto que compartió en redes sociales, un usuario le escribió:

“Estás súper guapa pero te ves viejita, quizá sea el color de cabello”

Regina no se quedó callada y le respondió que el hecho de que sea una figura pública no significa que deje de cumplir años o que su apariencia no cambie.

“César, te cuento. Las personas cada año, cumplimos un año más que el que ya teníamos, vamos creciendo y envejeciendo. Por ejemplo, yo este año cumplo 32 el 25 de julio y luego voy a cumplir 33 el próximo 25 de julio y así sucesivamente. Y todos los días del año, en lo que llega tu próximo cumpleaños, puedes hacer algo: te puedes repetir y repetir y hacer planas con la frase: No se opina sobre el aspecto físico ajeno. Te lo recomiendo. Bendiciones. Feliz cumpleaños adelantado”

La famosa ha sido víctima de comentarios sobre su físico desde que en el pasado Mercedes Benz Fashion Week México 2022, apareció con las cejas completamente decoloradas, lo cual desató comentarios a favor y en contra.

Finalmente ella declaró que el cambió era por cuestiones laborales, pero que si hubiera sido una elección personal, también debía ser respetada.