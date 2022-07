Las fotos de Angelina Jolie a los 15 años: parecía una Barbie con sus looks

A sus 47 años, Angelina Jolie es una de las actrices de Hollywood más famosas, queridas y respetadas tanto por su impecable desempeño en la gran pantalla como por su labor humanitaria.

No obstante, como todos alguna vez, la madre de seis también atravesó a la adolescencia. En su caso, una muy compleja en donde comenzó a derrochar la belleza y el talento por el que es conocida.

Así fue la compleja adolescencia de Angelina Jolie

Angelina Jolie nació en Los Ángeles, Estados Unidos, un soleado 4 de junio de 1975 como producto de la relación entre los actores Marcheline Bertrand y Jon Voight.

Su infancia se vio profundamente marcada por el abandono y ausencia de su padre luego de que su madre decidiera separarse de él a causa de sus continuas infidelidades.

A los 8 años comenzó a lesionarse y más tarde comenzaría a visitar hospitales psiquiátricos; asegura Esquire. Pronto llegó la adolescencia y con ella los excesos de una joven muy bella, pero desafiante.

A sus 15 años de edad, Jolie decidió que quería quitarse la vida. Empero, no quería hacerlo por su propia mano para no devastar a sus seres queridos, por lo que buscó un sicario; señaló el medio.

Por fortuna para ella, aquel delincuente decidió hacer de psicólogo cuando lo contactó para que la asesinara y le aconsejó que lo pensara dos veces. Angelina lo hizo y cambió su parecer.

A partir de ese momento, aunque rota por las circunstancias de su vida, la entonces quinceañera decidió enfocarse en cambiar su destino y empezar a luchar por sus sueños.

Durante esa agitada época de su vida, comenzó a incursionar en el medio como modelo. De sus primeras sesiones como adolescente, hay muchas postales que circulan.

Como las que le tomó Harry Langdon en 1991. En estas fotos, además de la gran beldad que heredó a su madre, muestra un gran parecido a Shiloh, su primera hija biológica con su ex Brad Pitt.

A continuación, te mostramos 7 fotos de Angelina Jolie a sus tres lustros de vida en donde no solo prueba que siempre ha sido bella y talentosa, sino también lo mucho que se le parece Shiloh:

Las fotos de Angelina Jolie a sus 15 años que prueban que siempre ha sido bella

Angelina Jolie rebosaba confianza, desparpajo, belleza y talento innato frente a las cámaras en esta primera sesión de fotos profesional cuando tenía alrededor de 15 años.

De esta época de su vida, según la revista antes citada, la actriz admitió en su adultez que era una adolescente difícil, que se portaba mal, golpeaba a sus compañeros y maltrataba a sus mascotas.

En cuanto a su carrera, la famosa supo que quería ser actriz desde sus 10 años y comenzó a estudiar actuación. Empero, cuatro años después, la abandonó para modelar en las pasarelas del mundo.

Luego llegó esta photoshoot con la que la entonces aspirante a actriz dejó gratamente sorprendido a Langdon, quien no sabía nada de ella, con su derroche de seguridad y versatilidad.

Durante su adolescencia, también soñó con fundar una funeraria y dirigirla. Además, tenía un estilo punk y sus compañeros se burlaban de ella porque era muy flaca y llevaba aparatos dentales.

A pesar de que escondía tanto, la joven de angelical rostro fue sanando eventualmente. Más adelante, tras su experiencia como modelo, retomó su carrera actoral y rápidamente despegó.

En sus inicios, Angelina Jolie encabezó videos de bandas como The Rolling Stones. Asimismo, aunque su primera actuación fue en Lookin’ to Get Out junto a su padre en 1982, su debut oficial fue con Cyborg 2 en 1993.

El resto es una historia con su propio final feliz que la también directora de cine y reconocida embajadora de la ONU, con casi tres décadas de impecable trayectoria artística, sigue escribiendo.