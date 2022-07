¿Toni Costa llorando y Adamari López dando indirectas? Esto ha sucedido con esta ex pareja

El amor que hubo entre Toni Costa y Adamari López sigue dando de qué hablar. Por un lado el bailarín español no hace más que hablar de la boricua en La Casa de Los Famosos para bien o para mal. Por el otro, la presentadora comparte mensajes que hacen pensar que su despecho está vivo en el corazón.

Esta pareja se separó el año pasado y cada uno ha seguido con su vida personal y profesional, pero en el caso de Adamari López, pese a ser una de las presentadoras más queridas de Latinoamérica, seguidores la han cuestionado por algunos mensajes que dejan ver que le pega muy duro la relación de Toni con la modelo Evelyn Beltrán.

Las indirectas ¿Duelen más a ella o a él?

La conductora del programa Hoy se encuentra de vacaciones por Europa con su hija Alaïa y como siempre está muy activa en las redes sociales mostrando cada uno de los lugares que ha visitado.

Pero también publicó un reels que ha sido cuestionado por sus seguidores, quienes aseguran que Adamari “no supera” su separación con el instructor de Zumba.

Imitando un audio viral en Instagram, la presentadora puertorriqueña expresa la frase: “Baby, yo no sufro. Mientras un avión despega, otro va pidiendo pista. ¡Ubícate!”.

Los seguidores no se la dejaron pasar y la cuestionaron por estas indirectas contra su expareja.

“Ella es puros videos de mujer dolida”, “Esos videos solo muestran que está picada. Supéralo. Ya tú no querías nada con Toni. Déjalo vivir y vive tú sin estar con esas puntas que te dejan mal parada”, “Esta no va a pasar nunca ese despecho”.

No es la primera vez

Pero esta no es la primera vez que Adamari López lanza esas indirectas. Ya en el pasado lo hizo también con otro reels con una frase lapidaria: “Si tú eres la otra, y el tipo se queda contigo, ganaste la batalla, pero recuerda que te quedaste con el traidor”.

Cuando recién sonaban los rumores de que Toni Costa tenía un nuevo amor, Adamari en un video también publicado en su Instagram dijo “Ojos que no ven, corazón que presiente”, dando un giro a la famosa frase “Ojos que no ven, corazón que no siente”.

Entre lágrimas y recuerdos

Mientras Adamari disfruta sus vacaciones y lanza indirectas en las redes sociales, Toni Costa se encuentra en La Casa de Los Famosos, llorando por Alaïa y extrañando a su nuevo amor, la modelo Evelyn Beltrán.

Pero lo que más llama la atención a los espectadores es que en cada edición del reality show, no hay un día que Toni no hable de su expareja.

Al estar encerrado y sin estar en contacto con sus seres queridos, cualquier recuerdo aflora sentimientos y eso le ha pasado en varias oportunidades al bailarín español.

Sucedió esta semana cuando Toni escuchó la canción que le compuso a su hija Alaïa cuando era un proyecto y que sonó de fondo en la gran fiesta de La Casa de Los Famosos.

“Mira, esta canción la compuse con un amigo para mi hija”, dijo con los ojos llenos de lágrimas al escuchar la música de fondo.

¿Adamari sigue en el corazón de Toni?

Mientras Toni cantaba, recordaba lo que significó la llegada al mundo de Alaïa y los obstáculos que tuvieron que superar Adamari López y él para tenerla.

El bailarín español ya tiene dos meses en La Casa de Los Famosos y es más el tiempo que habla de la que fue su expareja y de su hija que lo que recuerda a su actual novia.

Empezando el reality show muchos espectadores lo cuestionaron, asegurando que él nombra mucho a Adamari para mantenerse en la casa.